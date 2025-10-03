Master Data Specialist
Vi söker nu en strategisk och driven Master Data Specialist till ett tidsbegränsat uppdrag hos Essity. Du kommer att leda och driva deras centrala "Control Tower"-funktion och vara nyckelpersonen som skapar transparens och bygger kapacitet under deras övergång till ett nytt datalandskap. Detta är chansen för dig att få en end-to-end överblick över hela Essitys materialflöde.
Ansvarsområden
Som Master Data Specialist är du spindeln i nätet för vår materialdata. Din huvuduppgift är att leverera högkvalitativ Master Data till Essitys hela värdekedja och våra externa partners, med särskilt fokus på implementeringen av nya produkter.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
Övervaka, kommunicera och hantera status för allt material, från tidig utveckling fram till produktion. Du har det totala helhetsansvaret (end-to-end) för processen.
Stötta affärsenheterna i övergången till det nya datalandskapet, utveckla nätverk i tvärfunktionella team och utbilda super users samt affärskollegor i Master Data-processerna.
Arbeta proaktivt i systemen, analysera processer, lösa Master Data-problem i samarbete med processexperter och MDS-servicelinjen.
Utföra dataanalys, ad hoc-rapportering och KPI-uppföljning för att identifiera förbättringsmöjligheter. Säkerställa att datahanteringen följer standarder som GS1 och våra interna kvalitetskrav.
Är du redo att ta täten i Essitys Master Data-resa och bygga framtidens processer?
Välkommen med din ansökan idag! Intervjuer kommer att ske löpande. Detta innebär att rollen kan tillsättas innan slutdatum. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en global, holistisk syn på affären och som är en utmärkt lagspelare med stark kommunikationsförmåga. Du är självständig, målinriktad och driver ditt arbete framåt med en stark känsla av angelägenhet och flexibilitet.
Vidare söker vi dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, logistik, systemvetenskap eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet av Master Data Management och informationssystem.
Starka analytiska förmågor och problemlösningsfärdigheter. Du vet hur man använder data (dashboards, verktyg) för att skapa insikt.
Erfarenhet av att bygga nätverk och samarbeta i snabbrörliga, tvärfunktionella miljöer.
Flytande i Engelska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskap i SAP S4/Hana och system som stöder Supply Chain.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
