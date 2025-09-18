Master Data Lead Architect - Itab Söker En Nyckelperson!
Framgång Borås AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-09-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framgång Borås AB i Jönköping
, Habo
, Ulricehamn
, Gislaved
, Borås
eller i hela Sverige
ITAB Group Support AB är en del av ITAB Group - en ledande aktör inom design, utveckling och installation av kompletta butikskoncept för detaljhandeln. Med vår expertis, långsiktiga relationer och innovativa lösningar är ITAB i framkant som partner inom retail. Vi erbjuder karriärmöjligheter i en internationell miljö och strävar efter mångfald samt goda arbetsvillkor. ITAB tar avstamp i våra ledord "ACT" - Ahead, Customer, Together och vi arbetar tillsammans för en hållbar framtid - för affären, människorna och miljön. Läs mer på itab.com.
Nu söker vi en Master Data Lead Architect till vårt team i Jönköping - en nyckelroll där du driver och formar framtidens masterdatahantering inom hela ITAB:s globala organisation.
Har du Master Data som ditt expertområde - eller vill du ta ägarskap över det? Här får du chansen att kombinera strategiskt ansvar med operativt kunnande och göra verklig skillnad i en affärsnära och internationell miljö. Vi söker dig som vill ta lead i att forma hur masterdata hanteras - med både ett skarpt nuläge och en hållbar framtid i sikte.
Om rollen
Som Master Data Lead Architect har du det övergripande ansvaret för att designa, implementera och optimera ITAB:s masterdatahantering. Du säkerställer att vår Master Data Management-plattform är väl integrerad med övriga affärssystem och att våra dataflöden är effektiva, tillförlitliga och skalbara.
I denna roll kommer du att samarbeta tvärfunktionellt med IT, affärsteam och externa leverantörer, samtidigt som du driver förbättringar inom datakvalitet, styrning och integration. Du får möjlighet att arbeta i en global miljö, där du spelar en avgörande roll i att säkerställa en enhetlig och strategisk datahantering som stöttar ITAB:s affärsutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utveckla och leda ITAB:s masterdataarkitektur med fokus på MDM-plattformen.
• Designa och optimera ITAB:s dataarkitektur för att säkerställa effektiva och framtidssäkra lösningar.
• Säkerställa hög datakvalitet och styrning genom standardiserade processer och riktlinjer.
• Driva och optimera systemintegrationer mellan MDM-plattformen och andra affärssystem (ERP, CRM, CPQ).
• Stödja strategisk affärsutveckling genom datadrivna insikter och förbättrad informationshantering och dokumentation.
• Samarbeta med globala intressenter för att utveckla och implementera effektiva masterdatalösningar.
• Agera funktionsledare, rådgivare och utbildare inom MDM för att stärka organisationens förståelse och användning av masterdata.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kombination av teknisk expertis och affärsmässig förståelse och som trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• God erfarenhet av Master Data Management, gärna inom en global organisation.
• Erfarenhet av MDM-plattformar.
• Stark kunskap inom datamodellering, dataarkitektur, dataintegration och styrning.
• Gedigen erfarenhet av att utveckla och implementera datastyrningsramverk.
• God förståelse för systemintegration mellan MDM, ERP, CRM och andra affärssystem.
• Erfarenhet av att hantera data governance och kvalitetssäkring i stora organisationer.
• Flytande engelska i tal och skrift, samt goda kunskaper i svenska.
Meriterande
• Erfarenhet av exempelvis Profisee, SAP MDG, Informatica eller liknande system.
• Erfarenhet av att arbeta i en detaljhandelsmiljö eller annan liknande bransch.
• Förståelse för affärsprocesser inom supply chain, försäljning och kunddatahantering.
• Erfarenhet av att leda förändringsprojekt och implementera nya datastyrningsmodeller.
• Kunskap inom data management frameworks och säkerhetsprinciper.
Vad vi erbjuder
• En global roll med stort inflytande - du blir en nyckelperson i ITAB:s digitala transformation.
• Möjlighet att arbeta med strategisk datahantering på en internationell nivå.
• En dynamisk arbetsmiljö där innovation och samarbete står i fokus.
• Personlig och professionell utveckling i ett företag som satsar på sina medarbetare.
Är du redo att ta ITAB:s masterdata till nästa nivå?
Ansök redan idag! Har du frågor om rollen? Kontakta gärna Katarina Czudowska 0735-17 37 89. Vi ser fram emot att höra från dig!
Din ansökan skickar du till https://framrekrytering.se/lediga-jobb/
eller via LinkedIn.
Placering: ITAB Jönköping Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framgång Borås AB
(org.nr 559126-0046) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fram (framgång Borås Ab) Jobbnummer
9514801