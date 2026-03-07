Massageterapeut/ Egyptisk massage specialist

Musses Massage / Hälsojobb / Växjö
2026-03-07


Visa alla hälsojobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Musses Massage i Växjö

Yrke: Massör / Massageterapeut
Plats: Växjö

Om jobbet
Musses Massage söker en massör/massageterapeut till verksamheten i Växjö. Arbetsuppgifterna består av att utföra massagebehandlingar och ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande.

Publiceringsdatum
2026-03-07

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika typer av massagebehandlingar, till exempel klassisk massage, djupgående massage och sportmassage. I arbetet ingår även att ta emot kunder och ge god service.

Kvalifikationer
God servicekänsla
Är flexibel och ansvarstagande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Meriterande

Erfarenhet av flera olika massagebehandlingar

Om du pratar arabiska

Om anställningen

Heltid

Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsplats
Musses Massage
Storgatan 17
352 30 Växjö

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: info@mussesmassage.se

Kontaktperson för detta jobb
Mohamed Mohamed
Telefon: 0470-543393

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Kontakta mig via mail
E-post: info@mussesmassage.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "info@mussesmassage.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Musses Massage, https://mussesmassage.se/

Jobbnummer
9783399

Prenumerera på jobb från Musses Massage

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Musses Massage: