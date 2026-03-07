Massageterapeut/ Egyptisk massage specialist
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Yrke: Massör / Massageterapeut
Musses Massage söker en massör/massageterapeut till verksamheten i Växjö. Arbetsuppgifterna består av att utföra massagebehandlingar och ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med olika typer av massagebehandlingar, till exempel klassisk massage, djupgående massage och sportmassage. I arbetet ingår även att ta emot kunder och ge god service.Kvalifikationer
God servicekänsla
Är flexibel och ansvarstagande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Meriterande
Erfarenhet av flera olika massagebehandlingar
Om du pratar arabiska
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Musses Massage
Storgatan 17
352 30 VäxjöSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: info@mussesmassage.seKontaktperson för detta jobb
Mohamed Mohamed
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Kontakta mig via mail
E-post: info@mussesmassage.se Arbetsgivarens referens
, https://mussesmassage.se/ Jobbnummer
