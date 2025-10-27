Massageterapeut

Vi letar efter någon som har kunskap om flera olika sorters behandlingar.
massage/terapeutisk massage/Reiki/andra behandlingsformer body harmony
Du är genuint intresserad av den övergripande spa-upplevelsen och tycker om att skapa en speciell gästupplevelse. Du är professionell mot både gäster och kollegor. Du har en god arbetsmoral Du är stolt över din roll, är en mild person som älskar människor och du överträffar alltid kundernas förväntningar. Som person vill vi att du är ödmjuk och genuint serviceinriktad. Vi vill att du är en aktiv medarbetare som är engagerad i det du gör!