Vi söker en serviceinriktad massageterapeut som vill arbeta extra hårt.
Vi letar efter någon som:
Vi letar efter någon som har kunskap om thaimassage/terapeutisk massage/Reiki/.....
Du är genuint intresserad av den övergripande spa-upplevelsen och tycker om att skapa en speciell gästupplevelse.
Du är professionell mot både gäster och kollegor.
Du har en god arbetsmoral
Du är stolt över din roll, är en mild person som älskar människor och du överträffar alltid kundernas förväntningar.
Du är helt engagerad i den vision vi har för att skapa ett spa.
Som person vill vi att du är ödmjuk och genuint serviceinriktad. Vi vill att du är en aktiv medarbetare som är engagerad i det du gör!
Den exakta platsen är ännu inte fastställd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
