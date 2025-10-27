Maskinställare till Prototal Sweden AB - Malmö
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Malmö
2025-10-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Prototal-gruppen är Europas ledande tillverkare inom 3D-print, formsprutning och vakuumgjutning. Vi är i en expansiv fas och nu söker vi ställare till vår formsprutningsavdelning i Malmö.
Som person tror vi att du är noggrann, kvalitetstänkande och en problemlösare. Vi värdesätter om du har god samarbetsförmåga, är initiativrik och flexibel. Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner.
Optimera processparametrar för att uppnå hög kvalitet och produktivitet.
Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder.
Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar.
Dokumentera inställningar och processförändringar.
Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att
säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder.
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.
Skapa och underhålla robotprogram.
Krav på kompetens och erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning.
Kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte.
Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar.
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med industriella styrsystem och automation är ett plus.
Förståelse för kvalitetssystem och vikten av dokumentation. Övrig information
Arbetet sker i en industriell miljö med skiftarbete förekommande.
Kollektivavtal tillämpas.
Förmåner enligt företagets policy.
Viktigt med goda kunskaper i Svenska och engelska Så ansöker du
Tycker du att tjänsten ser intressant ut och du har de kvalifikationer vi söker så ser fram emot din ansökan. Tillsättning av tjänsterna sker löpande varför vi uppmanar dig att söka omgående. I denna rekryteringsprocess samarbetar Prototal Sweden AB med Processbemanning AB. För frågor om tjänsten vänligen kontakta Processbemanning på tel. 042-210 299 Ansök via länk nedan.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9576555