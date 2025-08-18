Maskinställare till Kalmar Kuvert
Thread AB / Maskinoperatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinoperatörsjobb i Kalmar
2025-08-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Gillar du att skruva, justera och få saker att fungera som de ska? Hos Kalmar Kuvert får du chansen att bli specialist på din egen maskin - från bärkassar och presentpåsar till förpackningar. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi lär dig allt du behöver veta. Hos oss är rätt inställning allt, både för maskinen och våra medarbetare - det får maskinerna att leverera och dig att trivas.
Om oss
Kalmar Kuvert - mer än kuvert, vi förpackar din idé sedan 1997. I över 25 år har vi hjälpt företag och organisationer att sticka ut med kuvert, förpackningar och trycksaker som gör skillnad. Från eleganta standardlösningar till helt unika specialproduktioner levererar vi produkter som lyfter ditt varumärke och möter dina behov in i minsta detalj.
För oss är allt möjligt inte bara en slogan - det är vår vardag. Vi tillverkar, trycker och tar fram skräddarsydda lösningar för kuvert, emballage, kassar, påsar och mycket mer. Alltid med hög kvalitet, smart design och hållbarhet i fokus.
Arbetsuppgifter som maskinställare Ställa in, övervaka och justera maskinens format efter olika produktioner
Påfyllning av material
Säkerställa att maskinen körs enligt plan och levererar hög kvalitet
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom produktionen
Krav
Vi har inte en lång lista med krav utan vi är övertygade om att det är dina personliga egenskaper som kommer vara avgörande för hur väl du trivs och presterar i rollen. För att behärska arbetet ser vi det däremot som nödvändigt att du:
Talar, skriver & kommunicerar obehindrat på svenska
Har en grundläggande mekanisk förståelse samt datorvana
Meriterande kvalifikationer Tidigare erfarenhet inom grafisk industri alternativt övrig industriverksamhet
Truckkort
B-körkort
Vem är du?
Du är positiv, flexibel och ställer gärna upp för kollegor när det behövs. För oss är det viktigt att du är en god medmänniska som bidrar till den goda stämningen i teamet, samtidigt som du är ambitiös och vill göra ett bra jobb. Arbetet kan vi lära dig, men din vilja att lära, samarbeta och bidra - den måste du ha med dig från start.
Det här erbjuder vi dig Kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och en inkluderande arbetsplats
Friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till utveckling
Ett företag som tar ansvar och arbetar långsiktigt för hållbarhet
Möjlighet att se ditt arbete nå kunder över hela Norden
Övrigt
Start: Omgående
Arbetstider: Vardagar 07:00-16:00
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning om 6 månader
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se Jobbnummer
9462428