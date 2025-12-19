Maskinställare/ Tekniker, Flügger Bodafors
2025-12-19
Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Om jobbet
Vi söker nu en maskinställare/tekniker till vår plastfabrik i Bodafors, där vi tillverkar penselskaft, rollertråg, målarburkar och mer!
Du kommer i rollen som maskinställare/tekniker att ansvara för inställningar av de olika maskinerna (formsprutor och robortar), skötsel och underhåll av maskiner och kringutrustning, formverktyg samt att byta/ställa in och köra utrustningen utefter produktionsplanering.
Din palett
Vi letar efter dig som har ett brinnande tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga. Som person är du engagerad, flexibel och prestigelös. Du trivs bra med att arbeta själv och tar eget ansvar för att bidra till en hög kvalitet och produktivitet under din arbetsdag.
Du har även:
• En god maskinell förståelse.
• Teknisk grundutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet ifrån tekniskt arbete inom industrin är ett krav
Du pratar/förstår och läser/skriver svenska flytande. Om du dessutom har utbildning som ställare, erfarenhet av formsprutningsarbete eller liknande är det meriterande!
Vi erbjuder
• Ett av marknadens starkaste varumärken inom färg och tillbehör.
• Ett företag med fokus på miljö och hållbarhet genom strategiska mål.
• Härliga kollegor och en god arbetsmiljö!
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Senast 18 januari
Vi ser gärna att du bor i eller i närheten av Bodafors.
Under upplärning jobbar du dagtid. Sedan är tanken att det blir 2-skift.
Arbetsplats: Industrigatan 7, 571 62 Bodafors
Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställning: Tillsvidareanställning
Välkommen med din ansökan!
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flügger Sweden AB
(org.nr 556479-2116), http://www.flugger.se
Industrigatan 7 (visa karta
)
571 62 BODAFORS Arbetsplats
Bodafors Kontakt
Production Manager
Joakim Ljungqvist 0738626262 Jobbnummer
9654718