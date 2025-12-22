Maskinsäljare
Lantmännen Ek För / Butikssäljarjobb / Enköping Visa alla butikssäljarjobb i Enköping
2025-12-22
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Uppsala
, Sala
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa resultat och har känsla för relationsbyggande? Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är omkring 700 anställda och finns över hela Sverige. Nu söker vi två Maskinsäljare till två av våra anläggningar, där en är placerad i Uppsala och en i Enköping. Är du redo att göra skillnad?
Det här kommer du att göra
Vi söker två maskinsäljare till olika geografiska områden. Vi förstärker vårt team och söker nu två maskinsäljare, en med fokus på Enköping och en med fokus på Uppsala. I din ansökan anger du vilken ort du är intresserad av att arbeta i. Båda rollerna innebär samma spännande arbetsuppgifter och möjligheter, men med ansvar för respektive lokala marknad.Som säljare av lantbruksmaskiner är du sälj- och resultatinriktad och din uppgift är att driva varje affär i hamn. Du arbetar aktivt med att såväl skaffa nya kunder som att bygga långsiktiga kundrelationer, med fokus på uppsökande sälj. Du är nyfiken och villig att utmana dig själv och beredd att göra det "lilla extra". Som maskinsäljare driver och skapar du dina egna affärsmöjligheter från början till slut. Allt ifrån första kundkontakt till inbytesprocess, avtalsskrivning, leverans och uppföljning. Det är viktigt att kunna vara kreativ i arbetet och anpassa dina strategier efter marknaden.Du kommer tillsammans med dina kollegor i Enköping alternativt Uppsala att ingå i den lokala ledningsgruppen, som tillsammans ansvarar för anläggningens utveckling. Du förväntas aktivt bidra till att göra anläggningen framgångsrik och se till helheten för verksamhetens bästa. Rollen ingår även i en säljgrupp på 18 personer i region Öst, varav 1säljare finns i Enköping.1 säljare Uppsala.Utöver aktivt uppsökande säljarbete kan arbetsuppgifterna i rollen inkludera saker som; deltagande i maskinvisningar, på mässor, samt att hålla i demovisningar av olika maskiner och redskap.Den här tjänsten passar dig som trivs med frihet under ansvar och vill ha stora möjligheter att planera din egen tid och tänka kreativt kring dina säljstrategier!
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av uppsökande försäljning B2B
- Erfarenhet av att bygga kundrelationer
- Intresse för teknik och lantbruk
- God vana vid att arbeta i digitala system
- Ett starkt affärsdriv, med fokus på affären och erfarenhet av att följa försäljningsmål
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- B-körkort och möjlighet att göra dagliga resor inom distriktet
Det är även meriterande om du:
- Bred lantbrukserfarenhet
- Kunskap om maskiner, fordon och redskap
- Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Du är:
- En relationsskapande person som har lätt för att knyta kontakt med andra och skapa långsiktiga relationer till kunder och kollegor
- Uthållig med förmågan att driva ditt säljarbete framåt även vid motgångar och öppen för att testa olika vägar i säljet
- Resultatorienterad med ett fokus på att nå dina säljmål
- Självständig med förmågan att kunna planera din egen tid och administrera ditt säljarbete på ett effektivt sätt
- En person som på ett flexibelt sätt kan anpassa sig till förändrade omständigheter, exempelvis genom att prioritera mellan olika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 11/1. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil.För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acqusition Specialist, Julia Labbart på julia.labbart@lantmannen.com
.Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/maskin/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Lantbruk Jobbnummer
9659767