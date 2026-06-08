Maskinoperatörer till Sandviken
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sandviken Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sandviken
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Sandviken
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Söker du ett arbete i en industriell miljö med god laganda i ett sammansvetsat team? Är du driven och nyfiken på att lära dig nya saker? Då är det dig vi söker!
I rollen som operatör ansvarar du för att övervaka produktionen av vår kunds högkvalitativa produkter. Det innebär att du kan arbeta på olika avdelningar med olika moment såsom truckkörning, övervakning av produktion, köra lastmaskin mm. Du har en aktiv roll i det operativa arbetet där du driver både problemlösning och utveckling framåt. Vår kund arbetar enligt Lean-principen där säkerhet och ständiga förbättringar en naturlig del av din vardag. Tjänsten innehåller fysiskt krävande moment, vilket förutsätter en god grundfysik. Har du erfarenhet som truckförare, innehar traverskort, utbildning inom CNC eller C-kort är det starkt meriterande för rollen.
Vi söker dig som har ett naturligt tekniskt intresse och ett öga för detaljer. Du förstår vikten av att maskinen går med högsta kvalitet och effektivitet. Som person är du lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar, samtidigt som du är en lagspelare som kommunicerar bra med dina kollegor i teamet. Tjänsten är på heltid med en inledande visstidsanställning på 6 månader. Arbetstiden är förlagd skift där även nattarbete förekommer. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av industrin – vi värdesätter rätt inställning och viljan att lära dig.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 30 Juni 2026. Vänta inte med din ansökan! Randstad strävar efter mångfald och välkomnar alla sökande. Vi anser att det är viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara.
Ansvarsområden
Produktionsansvar och övervakning
Problemlösning och förbättring
Säkerhet och arbetsmiljöKvalifikationer
Tidigare arbetat som maskinoperatör, processoperatör, mekaniker, tekniker eller liknande.
Tekniskt intresse
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
Meriterande med traverskort
Meriterande med C-kort
Meriterande med CNC-Utbildning / alt. Erfarenhet av skärande bearbetning
Meriterande med verkstadsteknisk utbildningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/341a184b-a299-46ee-9826-1bad54bade5a
Storgatan 2 (visa karta
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811 34 SANDVIKEN Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9952721