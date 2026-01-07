Maskinoperatörer | Heltid | Jönköping
2026-01-07
Är du en noggrann person som trivs med praktiskt arbete i en kvalitetsfokuserad miljö? Vi på Manpower söker nu maskinoperatörer till ett spännande uppdrag hos vår kund i Jönköping. Som maskinoperatör blir du en viktig del av ett team som arbetar med lösningar för energiåtervinning, där kvalitet och precision står i fokus. Sök tjänsten idag och ta chansen att bli en del av en global koncern med lokal förankring!
Uppdraget är på heltid och du blir anställd av Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Jönköping.
Ort: Jönköping
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag, då arbetstiderna kan komma att ändras behöver du även vara öppen för skiftgång
Om jobbet som maskinoperatör
Som maskinoperatör hos vår kund arbetar du med tillverkning av roterande värmeväxlare som används i energieffektiva ventilationssystem. Du ansvarar för att övervaka och köra produktionsmaskiner. Rollen innebär även enklare kvalitetskontroller och materialhantering. Du arbetar i ett team där noggrannhet, samarbete och säkerhet är i fokus.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Övervaka och köra produktionsmaskiner för tillverkning av roterande värmeväxlare
* Utföra enklare kvalitetskontroller för att säkerställa hög standard
* Utföra felsökningar för att undvika produktionsstopp
* Hantera material och förbereda komponenter för produktion
* Arbeta i team med fokus på noggrannhet, säkerhet och samarbete
* Bidra till en effektiv och energieffektiv produktionsprocess
Vem söker vi?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, noggrann och har ett genuint intresse för industri och produktion. Du trivs med att arbeta praktiskt och har en god känsla för kvalitet och säkerhet. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
* Flytande svenska i tal och skrift
* Maskinvana
* Traverskort
* Tidigare erfarenhet inom industri
* B-körkort
Det anses vara meriterande om du har truckkort och erfarenhet av truckkörning.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
