Maskinoperatör till Work System i Tenhult
2026-02-24
Vi är Work System - och vi gör skillnad i yrkesproffsens vardag.
Sedan 2009 har vi skapat smarta, krocktestade och modulära bilinredningar som ger ordning och reda i servicebilar över hela Europa. Vår drivkraft är enkel: att göra arbetslivet säkrare, smidigare och mer effektivt. Vi kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark teamkänsla där vi stöttar varandra och våra kunder. Tillsammans bygger vi lösningar som sparar tid, pengar och miljö - och gör varje arbetsdag säkrare för våra kunder.
Vi söker nu en maskinoperatör som vill vara en viktig del av vår produktionskjedja och fantastiska team!
Din roll som maskinoperatör
Som Maskinoperatör har du en nyckelroll i vår produktion. Maskinen som du ansvarar för är fullt automatiserad och inkluderar en bearbetningsenhet och en kapningsstation. Du kommer vidare att arbeta samt ansvara för två ABB-robotar. Maskinerna är konstruerade för att att tillverka några av de mest centrala produkterna i vår produktion och det är ditt ansvar att se till att produkterna tillverkas enligt efterfråga samt finns tillgängliga för dina kollegor att använda.
Under din arbetsdag följer du en orderlista i vårt affärsystem och planerar därefter tillverkningen för att effektivisera arbetet. Några av de produkter som du tillverkar är gavelprofiler, fronter, handtag, takbågar och förankringsskenor. Dessa produkter används dagligen i produktionen av bilinredningen vilket förutsätter att vi har god framförhållning för att inte riskera att någon av produkterna tar slut i lager.
Du ansvarar även för:
Regelbundet underhåll av maskinerna.
Felsökning av tekniska problem.
Reparationer när det krävs.
Inlastning och lossning av material.
Maskinerna är placerade centralt i våra lokaler vilket innebär att du har nära till dina kollegor. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varandra kräver tjänsten ett nära samarbete och daglig kommunikation.
Vi tror på teamwork, kvalitet och stolthet i hantverket. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där arbetsglädje och utveckling går hand i hand. Du får en gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling genom WS Academy.
Vi tror att du...
• är praktisk, noggrann och har ett genuint intresse för teknik och produktionsflöden. I rollen blir du en viktig del av vår produktionskedja och ser till att maskiner och processer fungerar effektivt och med hög kvalitet.
Du trivs i ett arbete där du får arbeta hands-on, tänka lösningsorienterat och se tydliga resultat av det du gör. Struktur och ordning är en självklar del av ditt arbetssätt, och du är kvalitetsmedveten i varje moment.
Du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete, men känner dig också trygg i att ta eget ansvar i en självständig roll. Att arbeta i ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar och högt tempo motiverar dig.
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet som maskinoperatör eller liknande teknisk roll. Du har vana av att arbeta med produktionsmaskiner och känner dig trygg i att utföra enklare underhåll, felsökning och justeringar.
Vi ser också att du:
Har tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller inom produktion.
Har ett tekniskt intresse och gillar att förstå hur maskiner fungerar.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift (krav för tjänsten).
Innehar truckkort A+B, då inlastning och lossning av material förekommer i tjänsten..
Vad får du hos oss?
På Work System får du mer än bara ett jobb - du blir en del av en fantastisk gemenskap där alla brinner för att göra skillnad. Hos oss får du:
Möjlighet att växa genom vårt egenutvecklade kompetensutvecklingsprogram WS Academy.
Stöd och samarbete med fantastiska kollegor i ett Great Place to Work-certiferat företag.
Marknadsmässig lön, ATF, vinstdelning, pension & försäkringar.
Friskvårdsbidrag, friskvårdstid och roliga teamaktiviteter som AW 's, julfester och event.
Work System - en av Sveriges bästa arbetsplatser!
Varje år utvärderar Great Place to Work arbetsplatser utifrån trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser - och deras engagemang är en stor del av vår framgång.
2025 placerade vi oss på plats 12 på listan över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Något vi är otroligt stolta över - och som vi ser som ett kvitto på vår kultur av gemenskap, glädje och laganda.
Kollektivavtal
Moderbolaget Work System Sweden är inte kollektivavtalsanslutet. För oss är det viktigt med trygga villkor, öppen dialog och respekt för varje medarbetares val - vi uppmuntrar därför våra medarbetare att vara medlemmar i fackförbund om de önskar. Läs mer om hur vi arbetar med villkor och anställningstrygghet på vår karriärsida.
Mer om oss
Work System utvecklar, säljer och installerar utrustning till lätta transportbilar med värdeorden stolthet, enkelhet och snabbhet i fokus. Vi grundades 2009 och har växt kraftigt sedan dess. Vi har tilldelats flera utmärkelser för den fantastiska tillväxt resan som gjorts - och vi har en minst lika spännande tid framför oss!
Idag är vi ett härligt gäng på ca 120 medarbetare. Work System finns representerat i Europa, både med anläggningar vi äger själva och med Partners. Vi täcker hela Sverige med 27 anläggningar, från Malmö i Syd till Kiruna i Norr.
"Hos oss hittar du inga långa beslutsvägar - och heller ingen hierarkisk organisation. Stolthet, enkelhet, snabbhet, ambassadör och glädje är inte bara våra värdeord - utan något som skapat kulturen och känslan på våra anläggningar och kontor runt om i världen".
Praktisk information
Plats: Tenhult (huvudkontor).
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Måndag - fredag, 07:00 - 16:00.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast lön, lönespann 28 000kr - 35 000kr + prestationsbaserad bonus.
Pension och försäkringar enligt avtal.
Förmåner: Utbildningar via WS Academy, friskvårdsbidrag, friskvårdstid, hälsofrämjande aktiviteter, AW, julfester och teamaktiviteter i världsklass
Är du redo? Eller låter detta som någon du känner?
