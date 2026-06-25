Maskinoperatör till växande snusbolag

Another Snus Factory Stockholm AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Upplands-Bro
2026-06-25


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Another Snus Factory är ett snabbt växande bolag inom snusproduktion där vi nu söker efter maskinoperatörer till vår fabrik i Kungsängen. Vi tillverkar snus på ett hållbart sätt där kvalitet är i centrum. Vi är ett familjärt bolag där vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och där vi arbetar Framåt Tillsammans!
Vem är du?
För att trivas i rollen som maskinoperatör hos oss ser vi att du tycker om att samarbeta, är nyfiken, positiv, inte rädd för att ta för flexibel och tar egna initiativ.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Dina arbetsuppgifter
Som maskinoperatör hos oss ingår du i ett team som arbetar tillsammans i snusproduktionen där arbetsuppgifterna innefattar kvalitetskontroll och drift av maskinerna under hela produktionslinan, inspektion av produkter och förpackning av produkter.

Kvalifikationer
3 årig gymnasiekompetens
Körkort B
Teknisk erfarenhet och tidigare erfarenhet från produktion är meriterande.

Arbetstider:
Dag och kväll skift - 06.00 - 15.00 / 14.45 - 23.00

Arbetsgrad:
Tillsvidare / Deltid

Vi rekryterar och tar in kandidater för intervju löpande så varmt välkommen att skicka in din ansökan eller vid frågor kontakta: Maja Fjellgren HR, maja.fjellgren@anothersnusfactory.com

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: maja.fjellgren@anothersnusfactory.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Another Snus Factory Stockholm AB (org.nr 559173-8553)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9978783

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