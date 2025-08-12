Maskinoperatör till kundföretag i Kinnared
OnePartnerGroup Halland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad
2025-08-12
Vi söker tekniskt intresserad operatör till kundföretag i Kinnared, är det du? Läs vidare och ansök!
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Som maskinoperatör kommer du hantera och övervaka maskiner i produktionen. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa att vårt kundföretags produkter uppfyller höga kvalitetskrav. Erfarenhet av att arbeta med produktionsmaskiner är meriterat men främst ska du ha ett intresse för att lära dig. Truckkörning kan förekomma om du har körkort för detta.
Vem är du?
Vi söker nu en person som har intresse för, eller vill lära sig och bredda sin erfarenhet inom industrin och maskinkörning. För att tjänsten ska kunna passa dig krävs det att du kan anpassa dig till förändringar i produktionen samt våga ta egna initiativ. Erfarenhet av liknande arbete är meriterat men en vilja att lära sig kommer man långt på. Truckkort är meriterat.
Vi ser att du
Behärskar svenska språket flytande i tal och skrift.
Har tidigare erfarenhet från produktion.
Är engagerad, effektiv och noggrann i ditt arbete.
Truckkort är meriterande
Placeringsort: KinnaredArbetstider: 2-skift Omfattning: Heltidsanställning
Du kommer börja med en visstidsanställning på 6 månader. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Robin Larsson på robin.larsson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Detta är ett heltidsjobb.
OnePartnerGroup Halland AB (org.nr 556997-4388)
Robin Larsson robin.larsson@onepartnergroup.se
9455383