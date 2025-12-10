Maskinoperatör till kund i Bergvik
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och ansvarstagande maskinoperatör till vår kund i Bergvik. Som maskinoperatör arbetar du med att övervaka och köra en produktionsmaskin, säkerställa kvalitet och bidra till ett effektivt flöde i produktionen. Utöver detta kommer du även att vara behjälplig på andra avdelningar, övriga arbetsuppgifter som kommer att ingå är:
• Emballering
• Lastning och lossning
• Benpress
• Packa detaljer
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som stöttar och hjälper varandra. De är prestigelösa och hjälper varandra där det behövs.
Arbetstiderna är vardagar 07:00-16:00
Start för uppdraget är omgående och det pågår i 6 månader som konsult hos oss på Clockwork därefter kommer du att bli anställd av företaget (förutsatt att det känns rätt för alla parter).Profil
Vi söker dig som har maskinvana och är tekniskt kunnig. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en produktionsmiljö där både självständighet och lagarbete är viktiga delar. Du blir anställd av Clockwork som konsult och arbetar på uppdrag hos en av våra kunder i Bergvik. Som konsult hos oss får du tillgång till ett brett kontaktnät, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka din arbetssituation. Vi erbjuder en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
För att passa i rollen ser vi att du är flexibel och prestigelös och hjälper till där det behövs. Vidare har du Truckkort (A2, A3 samt B1), har du hjullastarkort (C2) samt traverskort är det meriterande. Vidare ser vi att du har god datavana.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då vi har löpande urval. För vidare frågor kontakta Linnéa Hedenberg på linnea.hedenberg@clwork.se
alternativ kontakta Jennie.helmersson på jennie.helmersson@clwork.se
073-351 27 05
Under jul och nyårshelgerna har vi begränsad möjlighet att svara på frågor, vi återkommer så snart som möjligt.
