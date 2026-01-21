Maskinoperatör med tekniskt intresse till Beyond Gravity!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-01-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om Beyond Gravity
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Vi är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Vi möter "new space" med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission succes. Vårt team med över 1800 experter på 14 platser i 7 länder, är hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter, bärraketer och litografi, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Ditt Crew
Vårt Produktionsteam på vår helt nya fabrik i Linköping består idag av cirka 30 engagerade personer och leds av både Joakim och Thomas. Vi kommer från olika bakgrunder vilket gör att vi kompletterar varandra och drar nytta av varandras erfarenheter. Här är vi ett team som gillar att ta initiativ och lösa problem tillsammans. Eftersom vi fortfarande bygger upp vår produktion har vi stora möjligheter att påverka och förbättra hur vi arbetar - perfekt för dig som gillar att vara med och påverka från start! Vi har en öppen och inkluderande arbetsmiljö, där alla idéer välkomnas och tas tillvara när vi tillsammans bygger framtidens rymdproduktion!
Ditt Mission
Brinner du för teknik och ser utmaningen i att lära dig något nytt?
Du kommer arbeta i ett team där ni tillsammans ansvarar för att kvalitetssäkra en 8-axlig AFP-maskin (Automated Fibre Placement) som lägger kolfiber exakt enligt styrda parametrar. Maskinen har en stor arbetscell på 14x9 meter och du ser till att allt rullar som det ska. Ditt ansvar sträcker sig från drift och övervakning till visst underhåll samt för- och efterarbete.
• Ansvarar för att kvalitetssäkra en 8-axlig AFP-maskin (Automated Fibre Placement).
• Maskinen arbetar i en 14x9 meter arbetscell och lägger kolfiber enligt exakta parametrar.
• Övervakar och styr hela processen för att säkerställa hög kvalitet.
• Utför för- och efterarbete samt visst underhåll av maskinen.
• Samverkar med andra avdelningar för att optimera produktionen.
• Medverkar till att utveckla och förbättra processerna i produktionen.
• Ser till att säkerhetsrutiner och kvalitetskrav efterlevs.
• Arbeta i olika skift då arbete utanför dagtid kan förekomma. Till denna tjänst söker vi främst en person som vill arbeta ständigt nattskift eller tvåskift!
Din Story
• Erfarenhet av tillverkningsindustrin och styrda maskiner.
• Brinner för teknik och har ett stort tekniskt intresse.
• Erfarenhet av ritningsläsning.
• Erfarenhet av komposituppläggning en fördel.
• Erfarenhet av arbete med travers och datorvana är meriterande.
• Noggrann och tar ansvar i mitt arbete och särskilt vid hantering av känsliga material.
• Bekväm med att kommunicera och skriva på svenska samt engelska.
Varför Beyond Gravity?
• Arbete i ett växande högteknologiskt företag med karriärmöjligheter så väl lokalt som internationellt.
• Du kommer att bli en del av ett engagerat team med ambitionen att förnya rymden.
• I Linköping har vi en jordnära familjekultur, erfaren och kompetent personal och en mångsidig ledningsgrupp.
• Vi erbjuder en arbetsplats med flexibilitet och självständighet samt helt nya fabrik och nytt kontor med eget gym.
Are you ready for lift-off?
Våra värdeord - passion, tillsammans och nyfikenhet - vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Vi samarbetar med Beyond Gravity i den här rekryteringen, där ansökan sker via oss. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
För frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Emilia Gasbarro | emilia.gasbarro@ikett.com
eller Kevin Karlsson | kevin.karlsson@ikett.com
Ansökningar via e-post kan inte beaktas. Vi tar inte emot ansökningar från rekryteringsföretag för denna tjänst. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Kontakt
Emilia Gasbarro emilia.gasbarro@ikett.com Jobbnummer
9697694