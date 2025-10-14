Maskinoperatör med erfarenhet från textilindustrin sökes!
Uniflex AB / Grafikerjobb / Ulricehamn Visa alla grafikerjobb i Ulricehamn
2025-10-14
Vill du vara en del av ett innovativt företag inom teknisk textilproduktion?
Vi söker löpande skickliga och engagerade medarbetare med erfarenhet från textilindustrin. Har du kunskap om vävning, stickning, färgning eller tryckning av textilier - eller är du van vid att arbeta med tekniska textila produkter? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi erbjuder:
• En spännande roll i ett företag som är ledande inom tekniska textilier
• Möjligheten att arbeta med högteknologiska och moderna maskiner
• Ett engagerat arbetslag och goda utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Som maskinoperatör arbetar du med moderna och ofta automatiserade produktionsmetoder. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Tillverkning av vävda eller stickade tyger
• Färgning och tryckning av textilier
• Ritning, skärning och sammanfogning av tekniska textila produkter
• Hantering av avancerad utrustning såsom laser och ultraljud
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från textilindustrin
• Är tekniskt intresserad och har god förståelse för produktionsprocesser
• Arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet
• Trivs med att arbeta i ett team där precision och ansvar är i fokus
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
