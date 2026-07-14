Maskinoperatör Extruderingen
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2026-07-14
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Company description:
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.We connect a greener world. www.nkt.com
Job description:Bli en del av ett globalt företag och en viktig del i den gröna omställningenVår extruderingslinje i Karlskrona behöver utöka sitt team och söker nu maskinoperatörer som vill arbeta på ett globalt företag och vara med och bidra till den gröna omställningen.
Skiftarbete med problemlösning och stort fokus på kvalitet och säkerhetSom maskinoperatör hanterar du alla arbetsmoment inom ditt ansvarsområde – från förberedelse, ställ av kommande produktion till utförande och uppföljning. Tillsammans med ditt team ser ni till att produktionen flyter på som planerat samt säkerställer kvalitén i alla steg. Du tycker om att skruva och justera när det behövs, likväl som du gillar att ställas inför problem som behöver lösas snabbt. Säkerheten är nummer ett och genomsyrar allt vi gör.
Arbetet kommer bedrivas under 5-skift vilket innebär varierade arbetstider både dag, natt och helg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Förberedelse och ställ av maskin och utrustning
Kontroll av drift
Kvalitetsarbete
Materialhantering
Samverkan med övriga skift och supportavdelningar så som produktionsteknik, kvalitet och projektavdelningar
Nyfiken, engagerad och noggrannFör att trivas hos oss bör du vara nyfiken, engagerad och ha ett intresse att utvecklas enligt uppsatta mål. Arbetet ställer krav på att du som maskinoperatör har förmåga att efterleva och följa givna instruktioner och dokumenterar utfört arbete enligt gällande rutiner. Struktur och noggrannhet kännetecknar ditt arbete, medan disciplin och förmågan att anpassa sig stämmer överens med dina egenskaper. En stor del av arbetsmomenten är manuella vilket förutsätter att du är tekniskt kunnig och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen är du trygg i att hantera förändringar med kort varsel och trivs med att arbeta i grupp likväl som självständigt.
Utöver ovanstående bör du ha följande erfarenheter:
Teknisk bakgrund, på gymnasienivå eller högre utbildning
Några års erfarenhet av arbete inom industrin
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Du behöver vara bekväm med arbete på hög höjd.
Du behöver känna dig trygg med arbete i hissmiljö.
Att arbeta på NKTVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontaktuppgifter och ansökanÄr du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen?Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev.
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Om du har frågor om tjänsten och rekryteringsproceesen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sofia Ekelund, sofia.ekelund@nkt.com
.
Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post. Fackliga representanterIF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52 Välkommen med din ansökan! #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6447-44313335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
10002652