Maskinoperatör Extrudering

Vill du tillsammans med kunniga kollegor göra skillnad på de produkter vi möter i vår vardag? Är du en nyfiken person som alltid strävar efter god kvalité? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Extruderingsprocessen är en spännande process som innefattar att olika sorters plastgranulat smälts ned och den uppvärmda plastmassan pressas eller dras sedan genom ett verktyg/matris och bildar en kontinuerlig längd av önskad form.
Beroende på vilka slutliga egenskaper man vill att slutförpackning ska ha, för att till exempel skydda ett livsmedel från syre eller ljus, finns det olika materialkombinationer och plastgranulat som används.
Som maskinoperatör på Extruderingsavdelningen är du en viktig lagspelare som med din arbetsinsats och ditt engagemang påverkar resultatet av slutproduktens. Hos oss återfinner du en stor mängd förpackningsmaterial till välkända varumärken där ditt hantverk och intresse syns i många av våras vardag som till exempel i dagligvaruhandeln.
I rollen som maskinoperatör kommer du tillsammans med ett kompetent produktionsteam ansvara för den allmänna driften på avdelningen för extrudering och skötseln av våra förpackningslinjer. Du säkerställer att vi levererar förpackningsmaterial av högsta kvalité och bidrar med förbättringsförslag inom vår produktionsprocess samt reducering av materialspill och reklamationer.
Det dagliga arbetet på extruderingsavdelningen innefattar bland annat övervakning och justering av maskinen, kvalitetskontroller, materialpåfyllnad och truckkörning.
Avdelningen arbetar i skiftgång, allra vanligast förekommer 3-, 4- och 5-skift. Bakgrund
Vi tror att du kommer att trivas i rollen om du beskriver dig själv som ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är en nyfiken person som gärna lär dig någonting nytt. Att arbeta i team och skiftgång kan dels underlättas om du som person skulle beskriva dig som flexibel, samarbetsvillig, positiv eller har erfarenhet från detta sedan tidigare.
Eftersom arbetet som maskinoperatör innefattar avläsning och hantering av bland annat datorsystem samt praktisk förståelse för extruderingsmaskinerna underlättar det om du har ett intresse för teknik, mekanik och det är meriterande om du har en teknisk utbildning eller motsvarande.
Det är också meriterande om du har du erfarenhet från industriarbete, truckkörning eller tidigare arbetat med 5S. Har du dessutom erfarenhet eller ambition att arbeta inom förpackningsbranschen med materialkunskap och fokus på förpackningsfilmers egenskaper kommer du att känna dig riktigt hemma hos oss!
Att jobba på Graphic Packaging International
Graphic Packaging är ett globalt ledande förpackningsföretag med 24 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.
Vi vet att vår personal är vår största tillgång. Därför investerar vi i dig som medarbetare och erbjuder utvecklande karriär- och utbildningsmöjligheter. Ditt första steg mot en givande karriär i ett globalt förpackningsföretag börjar här!
Vi vill att du som medarbetare hos oss ska trivas och må bra, därför erbjuder vi dig ett generöst utbud av personalförmåner!
Exempelvis har du som jobbar här arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, tillgång till vårt gym samt rabatter på andra gym, hotell och nöjen. Massör finns tillgänglig på arbetsplatsen, gratis parkering och lån av släp samt pension- och försäkringsrådgivning erbjuds, med mera.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in dina uppgifter.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
