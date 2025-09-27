Maskinoperatör
Presljic, Perica / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örkelljunga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örkelljunga
2025-09-27
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Presljic, Perica i Örkelljunga
, Halmstad
, Malmö
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skriva Arecos historia?
Vi har byggt en helt ny fabrik med modernaste utrustning för produktion av Sandwichpaneler.
Vill du ha en roll där du har stora möjlighet utvecklas?
Kort om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern som bildades 1944. Bolaget är verksamt inom stål, metall och produktion av byggplåtsprodukter samt utveckling och förvaltning av fastigheter. Total omsättning för koncernen är 4,3 mdr SEK och har idag 370 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Med ett gemensamt engagemang för säkerhet, kvalitet och stor passion för kundens behov, arbetar våra medarbetare dagligen för en hållbar framtid. På Areco värnar vi om våra talanger. Vi ger alla möjlighet att växa och utvecklas i harmoni med verksamhetens behov.
Så här kan dina dagar se ut i din framtida roll som logistikoperatör:
Du ansvarar för ett operatörsområde som kan inneha en eller flera maskiner/linjedelar/processer.
Du arbetar proaktivt med övriga maskinoperatörer, logistik operatörer inom operationsteamet för att säkerställa att rätt produkt levereras till rätt kund på avtalad tid.
Du deltar aktivt och proaktivt för att säkra god kvalitet och upprätthåller säkerhet i hela värdeskapandekedja.
En väl fungerande produktion är förutsättning för att åstadkomma långsiktigt partnerskap med våra kunder och utveckla Areco. För att kunna genomföra detta, krävs att vi har ett starkt Operationsteam.
Önskvärda kvalifikationer:
Grundläggande kunskaper inom produktion och logistik
• Erfarenhet av metallindustri och utbildning inom mekanik/teknik är en fördel
Förmåga att tänka och förstå process
Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift
Mångfald och jämlikhet är för oss nyckeln till vår nuvarande och framtida framgång. Hos oss finns en fantastisk bredd av olikheter, som vi omvandlar till konkurrensfördelar.
Arbetstiden är dagtid.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en flexibel och serviceinriktad teamspelare. Du har ett utvecklat ordningssinne, är nyfiken på att lära dig och vill arbeta med varierade arbetsuppgifter inom logistik och produktion. Du kommer att ingå i ett Operationsteam där din insats är en viktig del av det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som söker är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över och att du besitter en stor vilja i att utvecklas tillsammans med oss. Att du sätter säkerheten främst och alltid tänker kvalité och kund i varje steg av ditt arbete ser vi som en självklarhet.
Din energi, drivkraft och attityd är framgångsfaktorer för dig och vår verksamhet. Hos oss står en god arbetsmiljö, engagemang och arbetsglädje i fokus.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Perica Presljic på perica@ppkonsulting.se
alternativt perica.presljic@areco.se
+ 46 761 88 08 54. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via e-mail
E-post: perica@ppkonsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presljic, Perica Arbetsplats
Areco Profiles AB Kontakt
perica@ppkonsulting.se
Perica Presljic perica@ppkonsulting.se +46761880854 Jobbnummer
9529682