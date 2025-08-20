Maskinoperatör
Maskinoperatör till Hjulsbro SteelPubliceringsdatum2025-08-20Om företaget
Hjulsbro Steel är en ledande tillverkare av spännlina. Vi är stolta över vår långa historia, kompetens och vårt fokus på kvalitet och hållbarhet. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, ansvarstagande och engagemang.
Om rollen
Vi söker nu en maskinoperatör som är engagerad, ansvarstagande, noggrann och teamspelare. I rollen ansvarar du för att våra maskiner producerar rätt kvalitet i rätt takt och att arbetet utförs på ett säkert och strukturerat sätt.
Du kommer att arbeta flexibelt och inte vara bunden till en specifik maskin, vilket ger variation i arbetet och möjlighet att utveckla bred kompetens.Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet och tempo
• Inställning, laddning och drift av maskiner
• Registrera uppgifter i våra produktions- och underhållssystem
• Utföra enklare underhåll och felsökning
• Delta i introduktion och utbildning av nya kollegor och dela med dig av kunskap
• Bidra till förbättringsarbete inom produktion och underhåll
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av industriarbete, gärna som maskinoperatör
• Är tekniskt intresserad och vill arbeta med maskiner
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till trivsel i arbetsgruppen
• Är noggrann, engagerad och tar ansvar för både resultat och arbetsmiljö
• Har grundläggande datorvana
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Truckkort är meriterande
Vi erbjuder
• En stabil arbetsgivare med lång erfarenhet och stark framtidstro
• Möjlighet att utvecklas inom både teknik och arbetsmetoder
• Goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat
• 6 månaders visstidsanställning på prov med möjlighet till tillsvidareanställning
Placering: Linköping
Omfattning: Heltid med skiftarbete
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2025-09-30 till ansokan@hjulsbrosteel.com
.
