Maskinoperatör - Stans/Laser
2025-09-23
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
, Växjö
, Uppvidinge
, Ljungby
, Värnamo
Företaget som ligger några mil väster om Alvesta samarbetar med ett flertal större, välrenommerade industrikunder som ligger i frontlinjen med sina produkter. Tack vare lång erfarenhet och gedigen kompetens har man utvecklat ett kvalificerat plåtformningskunnande, vilket har blivit en avgörande faktor för företagets fortsatta expansion. Här kombineras tekniskt kunnande med ett starkt engagemang för kvalitet, vilket skapar långsiktiga relationer och lösningar som möter kundernas högt ställda krav.Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du att ansvara för att köra, övervaka och ställa in maskiner inom stans och laser. Du arbetar både självständigt och i team och ser till att produktionen håller hög kvalitet och effektivitet. Rollen innebär även att följa ritningar, utföra kvalitetskontroller och bidra till ett smidigt produktionsflöde.
• Utföra stansning enligt ritningar och körplaner
• Genomföra maskininställningar och justeringar
• Kvalitetskontroller utifrån ritningar och instruktioner
• Övervaka maskinernas drift och produktion
• Utföra löpande maskinunderhåll samt vård av arbetsområdet
• Hantera material och gods med truck
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Har erfarenhet av arbete i verkstad eller industri, gärna med stans/laser
• Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god teknisk förståelse och lätt för att läsa ritningar
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
• En trygg och utvecklande arbetsmiljö
• Varierande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet till utveckling inom företaget
• Heltidstjänst med start enligt överenskommelse
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Anton Gummesson, 0470-34 83 72
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Ersättning
