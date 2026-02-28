Maskinmontör Till Ufab
Bahusia Personalförmedling AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla
2026-02-28
Om UFAB På UFAB formar vi framtidens industri genom att kombinera teknik, omtanke och ett kompromisslöst fokus på prestanda. Vi bygger inte bara maskiner och system - vi bygger tillit, långsiktighet och lösningar som håller när det verkligen gäller. Vill du arbeta där precision möter passion, och där vardagen bär spår av något större? Då har du hittat rätt. '
Läs mer om oss på www.ufab.se
Make more. With less. När industrin pressas på tid, krav och komplexitet hjälper vi dig få ut mer av varje del - genom att tänka lika skarpt som vi bygger. Det är så mänsklig innovation och teknisk precision blir affärsnytta på riktigt. Vi kallar det Industrial Performance.
Om tjänsten Du kommer att arbete med montering av kundspecifika maskiner, moduler och produkter. Justeringsarbete, bänkarbete, kvalitetsarbete, dokumentation och felåterföring ingår i det dagliga arbetet.
Din erfarenhet Vi tror att du har kunskap inom ritningsläsning och intresse av maskinmontage. Vi ser gärna att du har kunskap inom pneumatik eller el-/ elektronik. Kunskaper inom automation är meriterande.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, har god datakunskap och innehar B-körkort.
Truck- och travers kort är meriterande.
Din personlighet
Vi ser att du är en engagerad, kvalitetsmedveten, pålitlig och driftig person. Trivs med att arbeta praktiskt, men ser inga problem med att dokumentera ditt arbete. Teamkänsla är något du värderar högt!
Vi eftersträvar en jämn balans på arbetsplatsen och ser gärna kvinnliga sökanden.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43 hakan@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9769348