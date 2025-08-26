Maskinmontör/Servicetekniker
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Nu söker vi ytterligare en medarbetare med verkstadsvana till vårt kundföretag i Malmö. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med utvecklingsmöjligheter i ett framgångsrikt exportföretag.Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta i verkstaden i Malmö och hos företagets kunder med montage av maskiner. Förutom montage av nya maskiner ingår även service och underhåll av befintliga maskiner hos företagets kunder. Företagets kunder finns representerade över hela världen men merparten av underhållsarbetet är dock i Sverige och Danmark.
Du arbetar både självständigt och i team bestående av andra servicetekniker och underhållsmekaniker. Arbetet är fritt och omväxlande.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi letar efter dig som är en problemlösare med verkstadsbakgrund. Du gillar fysiskt arbete samtidigt som du tar ansvar för ett bra kundbemötande.
Meriterande är erfarenhet av pneumatik, hydraulik och svets. Har du verkstadsvana då du tex borrat och kapat är det ett plus!
Truck och traverskort är meriterande.
B- körkort är ett krav.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Utbildning inom verkstadsteknik eller maskinteknik är meriterande.
Information och kontakt
Tjänsten är en hyrrekrytering via Wikan Personal med möjligheter till fast anställning på kundföretaget. Vid frågor och funderingar kontakta Lisbeth Ahlkvist 046-540 85 92.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
