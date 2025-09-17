Maskiningenjör till ÖMV
Bli en del av ett framåtdrivet företag med korta beslutsvägar och direktkontakt med kollegor! Hos ÖMV får du en nyckelroll i i en spännande utvecklingsfas, där din insats bidrar direkt till framgångar. ÖMV erbjuder en individuellt anpassad introduktion och stöttande kollegor.
OM TJÄNSTEN
Som konstruktör kommer du att ha en central roll i ÖMVs produktutveckling, där du följer produkten från idé till färdig leverans. Du arbetar nära både marknad och produktion och bidrar aktivt till att forma deras lösningar.
Du erbjuds
Du får en skräddarsydd introduktion och goda möjligheter till internutbildning. ÖMV erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, tillgång till fjällstuga och regelbundna sociala aktiviteter. Hos dem får du stort eget ansvar för dina projekt.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med hela produktionskedjan, från design och beräkning till ritningsunderlag och nära samarbete med kunder och interna team.
• Delta i hela processen från ordergenomgång till design, beräkning och ritningsunderlag.
• Ha kontinuerlig kontakt med kunder och tredje parter för granskning och specifikationer.
• Ansvara för att driva egna projekt självständigt.
• Hantera interna frågor rörande normer och utformning av produkter.
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad maskiningenjör
• Har grundläggande kunskaper inom ritningslära
• Är nyfikenhet och en stark vilja att utvecklas
• Har en prestigelös inställning
Det är meriterande om du har
• God teknisk förståelse
• Kommunikativ förmåga
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin med cirka 50 anställda. De värdesätter direktkontakt mellan avdelningar och befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
