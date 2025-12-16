Maskiningenjör till Försvarsindustrin
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2025-12-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens försvarslösningar? Vi söker en maskiningenjör med några års erfarenhet och vill utvecklas mot ansvarfull och koordinerande roll. Hos oss blir du en del av en högteknologisk miljö där innovation, kvalitet och säkerhet står i centrum.
Om rollen
Som maskiningenjör hos SAAB kommer du att arbeta med säkerställa producerbarhet av avancerade konstruktioner och delta vid analyser och möten för att göra skillnad i projekten. Du blir en nyckelperson i projekt där du bidrar med teknisk kompetens och tar en ansvarsfull roll i att driva arbetet framåt. Rollen innebär nära samarbete med kollegor inom olika discipliner och möjlighet att påverka både teknik och processer.
Vi söker dig som
* Har en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, mekanik, produktionsutveckling eller motsvarande.
* Har minst ett par års erfarenhet inom maskin/mekanik/produktionsteknik
* Kunskap i CAD-verktyg och har förståelse för industriella standarder.
* Har ledaregenskaper - du trivs med att ta initiativ, koordinera och fördela arbete.
* Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
För denna roll krävs säkerhetsklassning vilket ställer krav på svenskt medborgarskap.
Erfarenhet från försvarsindustrin är meriterande, men inget krav - vi värdesätter din kompetens och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
* En arbetsplats med hög teknisk nivå och spännande projekt som bidrar till Sveriges säkerhet.
* Möjlighet att växa i en roll med ansvar och inflytande.
* Kompetensutveckling och en kultur som uppmuntrar innovation.
* Placering i Karlskrona
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som gör skillnad. Tillsammans skapar vi framtidens försvarslösningar.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells Engineering? Jefferson Wells Engineering ingår i Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Konsultchef Jonathan Sundh på 0455-302782 eller e-post jonathan.sundh@manpower.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0ba835fc-c913-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Saab Kockums Kontakt
Jonathan Sundh Jonathan.Sundh@manpower.se 0455302782 Jobbnummer
9648255