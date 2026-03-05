Maskiningenjör/Processingenjör för farkoster - junior
2026-03-05
Vi söker nu två maskin/processingenjörer till ett långsiktigt uppdrag i Lund. Ni kommer att arbeta med utveckling och förvaltning av vattenrelaterade system till farkoster- från koncept och konstruktion till driftsättning och verifiering. Rollen är tekniknära och innebär ett arbete inom systemens funktion, prestanda och kravuppfyllnad.
Detaljer
• Tjänsten är placerad i Lund. Resor förekommer, främst till Karlskrona.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansvarsområden
• Ta fram tekniska lösningar och systemdimensionering enligt krav
• Upprätta tekniska specifikationer
• Vara delaktig/genomföra i driftsättning och verifiering (kaj- och sjöprov)
• Samverka med och verifiera leverantörer
• Delta i FoU- och konceptstudier (eventuellt som specialist)
• Medverka i underhållsprojekt för operativa farkoster
Ytterligare ansvarsområden
• Ansvara för systemets funktion genom hela utvecklingsprocessen
• Utbilda besättning i systemens handhavande
Din Profil
• Civil- eller högskoleingenjör inom relevant område
• 1-3 års relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av processteknik och driftsättning är meriterande
• Teknisk nyfikenhet och vilja att utvecklas
• Strukturerad och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga
