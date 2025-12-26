Maskiningenjör i Gällivare
2025-12-26
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd.
Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle! Publiceringsdatum2025-12-26Beskrivning av jobbet
Är du redo att gå vidare mot nya utmaningar? Vill du satsa på din egen utveckling? Då tror vi att du kan passa hos oss, vi behöver fler erfarna medarbetare där vi vill stötta din fortsatta utveckling mot nya mål.
Du är initiativrik, öppen och ansvarstagande. Vi värdesätter ett gott affärsmässigt förhållningssätt högt då våra kontaktytor, både internt och externt, bygger på samarbete och goda relationer.
Vi söker dig med en bakgrund som maskinkonstruktör. Du har relevant dokumenterad utbildning eller motsvarande förvärvad kompetens.
Förutom goda teoretiska och praktiska kunskaper värdesätter vi att våra medarbetare är prestigelösa, kreativa, självgående samt har en väl utvecklad känsla för kvalitet. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift, samt innehar körkort (B).Kvalifikationer
Gillar du att ta egna initiativ och jobba självständigt i en miljö som präglas av prestigelöst teamwork tillsammans med våra ca 225 medarbetare i Norr- Västerbotten och Västernorrland. Samtidigt som du har en god förmåga att kommunicera och skapa förtroende både internt och externt, kommer du att trivas med oss. Har du dessutom spetskompetenser eller karriär mål som du idag inte får ett utlopp för eller har ett önskemål att fortsätta utvecklas inom, så är AFRY rätt miljö för dig.
Är du en person som ofta ser möjligheterna och ibland behöver lite stöd att realisera dessa, ska du veta att vi aktivt jobbar med individuell utveckling och förutom lokala uppdrag har vi kortare och mellanlånga uppdrag inom de flesta teknikområden och över hela landet.
Att du är förtrogen med svenska i både tal och skrift är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.
Tillsammans kan vi bara bli ännu starkare, mer kompetenta och demonstrera en ny standard avseende mångfald inom teknikyrken.
AFRY är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörer - och vi vill att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-30
Kontaktperson för frågor:
Martin Sundström
Sektionschefmartin.sundstrom@afry.com
0706093736
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
