Maskinförare till PlantMax!
2026-01-22
Ett smart och meningsfullt valÄr du självgående, har en stark vilja att utvecklas och drivs av att nå mål? Då ska du ta chansen att söka rollen som maskinförare till vår planteringsmaskin, PlantMax!
Din nästa arbetsplats
Holmen Skog satsar på maskinell plantering och söker dig som vill vara med och bidra till en hållbar värdekedja - från frö till trähus.
Du blir en del av ett maskinlag med fyra personer och arbetar med planteringsmaskinen PlantMax, som markbereder och planterar ny skog samtidigt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar maskinkörning, maskinunderhåll och planering av det dagliga arbetet. I rollen ingår även ansvar för plantvård samt hantering av plantor.
Arbetsområdet är främst inom en radie på cirka 8 mil från Bastuträsk. Den första tiden kommer arbetet vara förlagd i Västernorrland. En viktig del av arbetet är att förstå slutkundens behov och att ha ett nära samarbete med arbetslaget, skogsvårdsledare, produktionsledare och andra Holmen-kollegor. Daglig uppföljning av arbetet samt löpande underhåll av maskinen är en naturlig del av tjänsten.
Din framtida utmaning
Vi letar efter dig som trivs med att jobba självständigt i skogen samtidigt som du ingår i ett lag som jobbar mot gemensamma mål. Att ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter och att nå god kvalité i utfört arbete ser du som en självklarhet. Ett fungerande samarbete i ditt lag och med kollegor anser du är av högsta vikt, samt att ha god struktur och ordning gällande ditt arbete är givet för dig. Du intresserar dig för ny teknik, utvecklingsfrågor samt ser möjligheter i förändring.
Vi tror att du som söker har en utbildning från ett naturbruksgymnasium eller motsvarande kompetens. Du är bekväm i användandet av ny teknik och IT-system. Det är meriterande om du har vana av att köra skogsmaskiner och erfarenhet av maskinunderhåll. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav, BE-körkort är meriterande.
Vill du bidra till vårt team och vara med och utveckla framtidens hållbara skogsbruk? Då kan du vara den vi söker!
Ansök redan idag!
Tjänsten är en säsongsanställning. Tillträde 1 maj 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Holmen Skog så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med hög grad av eget ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Vi ger dig möjligheten att verka i ett väletablerat och modernt skogsföretag tillsammans med engagerade och professionella kollegor. Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i en stabil bransch med spännande framtidsutsikter.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Framtidssmart skog Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Vi brukar skogen aktivt och hållbart för att den ska växa optimalt och ge oss den bästa råvaran. Långsiktigt tar vi ansvar för skogens kretslopp från frö till återplantering och värnar den biologiska mångfalden. Våra medarbetare sköter våra skogar, köper virke och hjälper privata skogsägare över hela landet med skörd och skogsvård. Ersättning
Joakim Backman joakim.backman@holmen.com 073-086 14 94
