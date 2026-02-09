Maskinförare, parkarbetare
Söker en kille eller tjej som har viss erfarenhet att köra mindre maskiner, som tex gräsklippare, minigrävare samt lite traktorvana att kunna hoppa in vid behov och funkar det bra så kan det leda till säsongsanställning.
Jag har ett litet företag som gör jobb åt större bolag inom skötsel, så letar efter någon som vill vara med på resan, huvudsaken du har viljan och har du mindre erfarenhet så löser vi det, man kan man lära sig.
Det viktigaste är att du vill och har positiv framtoning samt att du har blicken för det lilla extra i jobb vi gör.
Låter det intressant så hör gärna av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: matts@nordiqab.se Arbetsgivare Nordiq Entreprenad AB
(org.nr 559501-0942) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732910