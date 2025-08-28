Maskinförare / Grävmaskinist

SM Construction AB / Maskinförarjobb / Södertälje
2025-08-28


SM Construction AB växer och vi söker nu en erfaren och självgående maskinförare/grävmaskinist till vårt team! Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt i Stockholm och Södertäljeområdet. Projekten omfattar bland annat dräneringar, stensättningar, grundläggningar och finplanering.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Dina arbetsuppgifter
Grävarbeten för dränering, ledningar och grundläggning

Lastning och lossning av material

Planerings- och schaktarbeten

Underhåll av maskiner och utrustning

Hjälpa till med markarbeten vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet som maskinförare eller grävmaskinist

Maskinförarbevis är meriterande

B-körkort är ett krav

God samarbetsförmåga och ansvarskänsla

Noggrann, strukturerad och flexibel

Vi erbjuder:
Fast heltidsanställning

Konkurrenskraftig lön

Varierande och spännande projekt

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Ansökan skickas till: infosmconstruction@mail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: infosmconstruction@mail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SM Construction AB (org.nr 559495-1708)
Rödbloms Gränd 45 (visa karta)
151 48  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9481204

