2025-08-28
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
SM Construction AB växer och vi söker nu en erfaren och självgående maskinförare/grävmaskinist till vårt team! Vi arbetar med mark- och anläggningsprojekt i Stockholm och Södertäljeområdet. Projekten omfattar bland annat dräneringar, stensättningar, grundläggningar och finplanering.

Dina arbetsuppgifter
Grävarbeten för dränering, ledningar och grundläggning
Lastning och lossning av material
Planerings- och schaktarbeten
Underhåll av maskiner och utrustning
Hjälpa till med markarbeten vid behovKvalifikationer
Erfarenhet som maskinförare eller grävmaskinist
Maskinförarbevis är meriterande
B-körkort är ett krav
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Noggrann, strukturerad och flexibel
Vi erbjuder:
Fast heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön
Varierande och spännande projekt
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ansökan skickas till: infosmconstruction@mail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: infosmconstruction@mail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SM Construction AB
(org.nr 559495-1708)
Rödbloms Gränd 45 (visa karta
)
151 48 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
