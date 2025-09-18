Maskinansvarig Mekaniker - Valsverk
Gränges söker nu en maskinansvarig mekaniker till Valsverk
Är du en person som vill vara med och utveckla maskinparken på Gränges?
Då är det här jobbet något för dig!
Inledning
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell skicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål - ett framgångsrikt Gränges.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som maskinansvarig mekaniker mekaniker på Gränges jobbar du i ett team som driver det förebyggande underhållet, ombyggnader och projekt där Miljö, Hälsa & Säkerhet tillsammans med teknisk tillgänglighet och produktivitet är ledorden. Tillsammans i vårt team driver vi förbättringar och löser problem.
I ditt arbete så jobbar du tätt tillsammans med mekaniker, elektriker och tekniker där du bereder, planerar och samordnar underhållsarbeten.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete som mekaniker av underhåll, gärna från processindustrin. Lämplig utbildning är tekniskt yrkesinriktat gymnasium. Kunskap inom mekaniska toleranser, ritningsläsning och hydraulik har stor betydelse för tjänsten.
Som person tar du ett eget ansvar, är självgående i arbetet och har förmåga att kunna ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ, noggrann samt har stort intresse för säkerhet, ordning och reda runt dig och ditt arbete.
Erfarenhet av underhållsarbete är ett krav.
Truck- och traverskort samt svetskunskap är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Kulturen är avslappnad men samtidigt mycket professionell. Ett nära samarbete för Gränges bästa är en central del av framgångsreceptet för oss. Vi samverkar intensivt både över de geografiska gränserna och mellan våra olika kompetensområden. Det skapar spännande möjligheter att utforska nya roller och miljöer.
Med en ömsesidig respekt för varandras kunnande och ett starkt fokus på att hela tiden görasaker smartare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans.
Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor angående tjänsten kontakta Jerry Latvasalo, 070-3434625 eller jerry.latvasalo@granges.com
Ansök så snart som möjligt, dock senast 2025-10-12, urval sker löpande. Ersättning
