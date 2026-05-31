Marknadskoordinator till Axentia
2026-05-31
Gillar du när det händer mycket, när detaljer ska falla på plats och när din insats
gör att ett team kan prestera bättre?
Nu söker Axentia en marknadskoordinator som vill växa i en bred och operativ roll med fokus på mässor, material, struktur och praktiskt genomförande.
Hos Axentia utvecklar vi framtidens realtidsinformation för kollektivtrafiken – från mjukvara till hårdvara, allt in-house. Med vår cloud native Transit Intelligence-plattform och energieffektiva displayer hjälper vi trafikmyndigheter att skapa smartare, mer hållbara och tillgängliga transportsystem världen över.
I rollen blir du en viktig del i att göra vår teknik begriplig, synlig och professionellt presenterad – i material, på mässor och i interna sammanhang. Marknadsarbete hos oss handlar lika mycket om koordinering och genomförande som kreativ produktion.
Det här handlar rollen om
Du blir en del av vårt lilla men skarpa marknadsteam och arbetar nära vår Communications & Marketing Manager. Eftersom teamet är litet behöver du trivas med att ta ansvar för både detaljer och helhet – från planering till genomförande.
Rollen är varierad, praktisk och kreativ och passar dig som gillar att växla mellan planering, produktion, problemlösning och snabba prioriteringar. Du tycker om att skapa struktur, följa upp och få många olika delar att falla på plats.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera och koordinera mässor och events – från material och leverantörer till uppföljning och sociala medier
Ta fram grafiskt material utifrån vår grafiska profil, exempelvis mässmaterial, trycksaker, presentationer och innehåll för digitala kanaler
Hålla marknads- och profilmaterial uppdaterat, tillgängligt och enhetligt
Publicering av innehåll på webb och sociala medier
Publicera interna nyheter och information på intranätet
Ansvara för bildbank och hantering av marknadsmaterial
Vara kontaktperson mot byråer, tryckerier och andra samarbetspartners
Säkerställa struktur, planering och uppföljning så att arbetet flyter mellan marknad, sälj och övriga team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Axentia Technologies AB
9937968