Marknadskoordinator
Tumbo Husvagnar AB / Marknadsföringsjobb / Eskilstuna Visa alla marknadsföringsjobb i Eskilstuna
2025-12-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tumbo Husvagnar AB i Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Tumbo Husvagnar AB är ett familjeföretag med cirka 70 anställda. Vi finns i Tumbo, 1,5 mil från Eskilstuna och 3,5 mil från Västerås. Vi är ett av branschens mest framgångsrika företag inom försäljning av husbilar och husvagnar, med en välfylld butik samt en omfattande serviceverkstad.
Nu söker vi en Marknadskoordinator för tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt.
I rollen ansvarar du för att utveckla och genomföra våra marknadsaktiviteter. Du producerar och publicerar innehåll till sociala medier, hemsidan och kampanjer, inklusive foto och film av våra fordon. Du skapar grafiskt material för både digitala och tryckta kanaler och säkerställer att vår visuella kommunikation håller en enhetlig och professionell nivå. Rollen innehåller även löpande administrativa uppgifter, bland annat kopplade till planering, uppföljning och strukturering av marknadsarbetet.
Du arbetar nära vår marknadsassistent, där ni tillsammans planerar aktiviteter, tar fram material och driver igenkänningen av vårt varumärke framåt. Du ska vara trygg både framför och bakom kameran. Du är även delaktig i förberedelser och genomförande av mässor och event.
Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och har ett skarpt öga för design. Du trivs i en roll där du kombinerar planering, administration och praktiskt skapande. Grundläggande kunskaper i Adobe-programmen - framför allt InDesign - är ett krav, liksom god generell datorvana.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team som har roligt på jobbet - även när tempot är högt under sommarsäsongen. Här får du ett stimulerande och omväxlande arbete i en bransch fylld av upplevelser och frihet.
B-körkort är ett krav.
Kontakt och ansökan
Skicka in din ansökan via vår hemsida: www.tumbo.se/foretaget/lediga-tjanster/.
Vid frågor om tjänsten, vänligen maila: marknad@tumbo.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tumbo Husvagnar AB
(org.nr 556516-0362)
Tumbo 37 (visa karta
)
635 31 KVICKSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marknadskoordinator
Julia Wiklund julia.wiklund@tumbo.se 0162006875 Jobbnummer
9638292