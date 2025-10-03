Marknadskoordinator
2025-10-03
Vill du vara med och stärka varumärket hos ett av Stockholms mest etablerade takföretag? Vi på DM TAK söker en resultatinriktad och engagerad Marknadskoordinator som kan bidra till vår fortsatta tillväxtresa.
Om rollen
I den här rollen blir du en nyckelperson i vårt marknadsteam med ansvar för att driva, samordna och genomföra olika marknadsföringsstrategier. Du kommer att arbeta brett med både digitala kampanjer, event och tryckt material, samt vara delaktig i större strategiska projekt. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att driva initiativ som genererar leads, arbeta med Google Ads och SEO tillsammans med byråer, planera och genomföra seminarier och mässor, skapa material för både digitala och tryckta kanaler samt utveckla PR-aktiviteter i samarbete med sponsorer. Du kommer också att ansvara för att följa upp och analysera resultatet av våra marknadsföringsinsatser för att säkerställa lönsamhet och effekt.
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller liknande område, gärna med 1-2 års erfarenhet från byrå eller inhouse. Du har känsla för färg, form och fotografi, är van vid projektledning och att driva initiativ från idé till genomförande. Du har goda kunskaper i:
WordPress
Canva
Google Analytics
Microsoft Office
samt grundläggande Adobe Photoshop är viktiga för rollen.
Meriterande är erfarenhet av:
Adobe Premiere Pro
Google Tag Manager eller hantering av UTM-taggar.
Vi ser det som självklart att du är driven, initiativtagande, kommunikativ och kreativ, samtidigt som du är analytisk och resultatinriktad.
Vad erbjuder vi?
DM TAK är ett växande företag inom takentreprenad med bas i Skogås, söder om Stockholm. Vi är stolta över vår yrkeskunskap, vårt driv och det starka samarbete vi har i teamet. Du kommer jobba i ett bolag som har väldigt höga ambitioner när det gäller tillväxt och det är därför vi vill ha med dig på den här resan.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta på plats i våra lokaler i Skogås. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2025, men vi gör löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på: jobba@dmtak.se
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Jobbnummer
9540010