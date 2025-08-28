Marknads- och Eventkoordinator till Live Expo
2025-08-28
Vill du vara med och skapa oförglömliga eventupplevelser? Live Expo söker en Marknads- och Eventkoordinator med erfarenhet inom digital kommunikation. Rollen kombinerar kreativitet, konceptutveckling och projektledning - med möjlighet att ta nästa steg i karriären och bli ansvarig för egna eventkoncept.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Expo Live.Om företaget
Live Expo är ett snabbväxande tillväxtbolag som växer med 20 % per år. Med en omsättning på 63 miljoner, en stark vinstmarginal på 16 % och helt utan lån står bolaget på en stabil grund för fortsatt expansion. Live Expo är idag Sveriges största arrangör som inte äger någon egen hall och ägs delvis av Easyfairs - världens tionde största mässarrangör.
Bolaget arrangerar nytänkande mässor, möten, konferenser, event och festivaler där människor och företag möts för att göra affärer, nätverka och inspireras. Här skapas dynamiska mötesplatser där nyheter och innovationer presenteras för första gången - både från etablerade företag och från spännande startups.
Live Expo har grundats av några av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och event, som lanserat över hundra nya mässor - många av dem idag ledande inom sina branscher. Med ett fulladdat innehåll tar de mässmediet till en helt ny nivå genom att inspirera, utveckla och uppdatera sina besökare. Dina arbetsuppgifter
Som Marknads- och Eventkoordinator hos Nordic Live Expo arbetar du nära mässansvarig för att tillsammans driva flera framgångsrika mässor varje år. Du ansvarar för både marknadsföring och projektledning - från planering, digital annonsering och innehållsskapande till genomförande av event på plats. Rollen är bred och utvecklande, med möjlighet att växa i takt med verksamheten. Varje team på företaget består av flera Säljare, en Marknads- och Eventkoordinator samt en Mässansvarig som tillsammans levererar flera mässor per år. Utöver teamen finns även funktioner som ekonomiavdelning, affärsutveckling och grafik, vilka ger dig som Marknads- och Eventkoordinator stöd och struktur i ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och projektleda hela eventprocessen, inklusive möten med mässhallar och utställare, koordinering av referensgrupper och registreringsprocesser samt säkerställande av scener, sceninnehåll och aktiviteter under mässan * Vara projektledare på plats under mässorna och säkerställa att allt genomförs enligt plan * Skapa och genomföra digital marknadsföring med fokus på annonsering på Meta och LinkedIn med mätbara resultat * Hantera WordPress, producera rörligt innehåll för sociala medier och ansvara för textproduktion och copywriting * Arbeta datadrivet genom Google Analytics, UTM-taggning och avancerad e-postmarknadsföring i verktyg som Apsis eller Mailchimp
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av arbete på marknadsavdelning och eventprojektledning
• God teknisk kompetens inom WordPress, Meta- och LinkedIn-annonsering, Photoshop, rörligt innehåll, Google Analytics, UTM-taggning samt e-postmarknadsföring (exempelvis Apsis eller Mailchimp)
Vi söker dig som vill ta plats och drivs av att nå resultat. Du är orädd, målmedveten och tar ansvar, med dokumenterad erfarenhet av digital annonsering, analys och innehållsskapande. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat och levererar kvalitet även under tidspress. Med mognad, driv och ett tydligt utvecklingsfokus ser du denna roll som ett naturligt steg mot större ansvar
