Markförvaltare
2025-12-10
Sektor tillväxt är Östersunds kommuns strategiska funktion för tillväxt, utveckling och ett starkt näringsliv. Vi skapar förutsättningar för innovation, företagande och en hållbar samhällsutveckling - och nu söker vi dig som vill vara med och driva detta viktiga arbete framåt.
Vi är navet mellan kommunen och näringslivet, med uppdrag att stärka företagsklimatet, främja etableringar, locka kompetens och bidra till ett växande och attraktivt Östersund. Vårt mål är tydligt: 75 000 invånare till år 2040 - på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
Hos oss arbetar du i en organisation där utveckling är nyckelordet - vi utvecklar mark, bostäder, kommunal infrastruktur och samarbetar nära universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer. Vi är aktiva inom allt från fysisk planering och exploatering till kommunikation och strategisk markanvändning.
Här får du möjlighet att påverka - på riktigt.
Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen, Sektor tillväxt söker en:
Markingenjör
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Avlöningsform: Fast månadslön
Vill du jobba tillsammans med ett gäng positiva, engagerade och prestigelösa kollegor? Vill du samtidigt ha ett utvecklande och roligt jobb? Som markingenjör på Östersunds kommun så är du en viktig länk i utvecklingsarbetet i kommunen. Östersund är en universitetsstad med närhet till fjällen och ett rikt friluftsliv. Vi är i ett mycket expansivt skede med stort fokus på stadsbyggnadsfrågor och tillväxt.
Vanliga arbetsuppgifter
Mark och exploatering är en funktion inom Kommunledningsförvaltningen och består av åtta medarbetare. Vi ansvarar för markupplåtelser, fastighetsvärdering, tomträtter samt köp och försäljning av fastigheter. Vi arbetar med utveckling av kommunal mark genom att med god markkännedom identifiera nya attraktiva lägen för bostadsbyggande och verksamheter. Processen från idé till färdiga säljbara tomter drivs av funktionen. Vi arbetar även tätt med privata fastighetsutvecklare bland annat genom framtagande av exploateringsavtal. Funktionen förvaltar dessutom cirka 6000 hektar skog.
Vi behöver förstärka vårt team i avtalsskrivning såsom servitut, arrenden och markförvärv och i att företräda kommunen i lantmäterifrågor och förrättningar. Du kommer att jobba närmast vår markingenjör. Vi tänker att du blir en viktig person i vårt arbete med strategiska markförvärv.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen, t ex. civilingenjör med inriktning mot lantmäteri, juridik eller motsarande. Som markingenjör är det bra om du har goda kunskaper och erfarenheter av fastighetsvärdering, lantmäteriförrättningar, avtalsskrivning och förhandling. Vi vill att du ska kunna utvecklas inom ett område som du redan är bra på och som kan ge dig fortsatta möjligheter att växa och utmanas.
Du är strategisk, drivande och ser till helheten för kommunen. Det är viktigt att du har initiativ- och beslutsförmåga och är självgående. Vi förutsätter att du är noggrann, tydlig och strukturerad. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - det är viktigt att du har ett gott bemötande och ett professionellt arbetssätt gentemot både medborgare, medarbetare och fastighetsutvecklare och förstår vikten av god samarbetsförmåga.
Vi sitter i nybyggda lokaler i kommunhuset och arbetar aktivitetsbaserat, det finns goda möjligheter till både enskilt arbete och kreativa möten. Flextid tillämpas och möjlighet erbjuds att delvis arbeta på distans, när arbetet tillåter. I kommunhuset finns bil- och cykelpool och B-körkort krävs.
Sista ansökningsdag
2026-01-11
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
