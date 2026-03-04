Marketing Specialist till Hectronic
Hos Hectronic får du kombinera kreativitet och affärsfokus hos ett teknikbolag som verkligen sticker ut. Du får vara med och forma Hectronics marknadsarbete från idé till genomförande, göra varumärket levande på webb och sociala medier, skapa material som engagerar kunder på mässor och i nyhetsbrev, och följa upp insatser för att se vilken effekt de får. Varje projekt blir en möjlighet att driva initiativ, testa nya idéer och visa hur marknadsföring kan göra skillnad för både kunder och affären. Rollen ger dig variation och ansvar där varje insats du gör bidrar till att Hectronic fortsätter växa och imponera på marknaden. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Hectronic är inte bara en leverantör av inbyggda datorer, de är en innovativ kraft som sätter Norden på kartan inom embedded computing. Sedan starten har bolaget etablerat sig som marknadens främsta designer och tillverkare av både standardiserade och skräddarsydda embedded-system, där varje produkt är tekniskt genomtänkt för att vara både kraftfull, kompakt och energieffektiv. I Hectronics dynamiska utvecklingsmiljö i Uppsala möts djup teknisk kompetens och nyfikenhet i en vardag där gränserna för vad embedded-teknik kan göra ständigt utforskas. Här kombineras ett starkt forsknings- och utvecklingsteam med en kultur som värdesätter kreativ problemlösning, flexibilitet och nära samarbete, både internt och med kunder globalt.
Hectronic står inför en nysatsning på marknad och kommunikation. Med en ny hemsida på plats och en tydlig ambition att stärka närvaron mot både befintliga och nya kunder får du en central roll i att göra varumärket mer levande, synligt och affärsdrivande. Som Marketing Specialist blir du hjärtat i företagets marknads- och kommunikationsarbete. Du får vara med och driva hela flödet, från idé till genomförande, och göra tekniken levande för kunder och marknaden. Din kreativitet och ditt driv blir avgörande för hur Hectronic uppfattas, både digitalt och på mässor och event. En typisk arbetsdag är dynamisk och varierad, du kan ena stunden uppdatera hemsidan och skapa nytt innehåll för sociala medier, nästa stund planera en mässa, ta fram material och följa upp leads från tidigare kampanjer. Du skriver nyhetsbrev, tar fram presentationsmaterial och ser till att varumärket alltid står starkt och enhetligt.
Rollen passar dig som vill kombinera operativt arbete med kreativt skapande, där varje insats märks direkt på affären och kundernas upplevelse av Hectronic. Du får ansvar, frihet och variation i ett prestigelöst, samarbetsinriktat team där idéer tas emot, testas och förverkligas. Här är ingen dag den andra lik och du får vara med och forma hur ett av Nordens mest spännande teknikbolag kommunicerar och växer.
Du kommer att arbeta nära säljteamet, där de tillsammans skapar affärer och bygger relationer. Ditt arbete ger dem material, kampanjer och kommunikation som underlättar dialogen med både nya och befintliga kunder. Samtidigt samarbetar du med teknikutvecklingsteamet för att förstå produkternas komplexitet, vilket gör att du kan förmedla tekniska nyheter på ett sätt som både är korrekt och engagerande. Du har även nära kontakt med ledning och VD, vilket innebär att dina idéer får direkt genomslag och att du är med och påverkar strategiska initiativ.
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Hectronic. Academic Work ansvarar för hela rekryteringsprocessen och finns med som stöd från ansökan till anställning.
Du erbjuds
En central och kreativ roll där du får ta ansvar för Hectronics marknads- och kommunikationsarbete, och där dina idéer och initiativ får direkt genomslag på affären
En inspirerande arbetsmiljö i ett innovativt teknikbolag med unik embedded-teknik, där samarbete, prestigelöshet och stark teamkänsla genomsyrar vardagen
Möjlighet att utveckla Hectronics varumärke, hemsida, digitala kanaler och mässmaterial, med frihet att kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande
Trygghet i en långsiktig roll där du får utvecklas och växa tillsammans med HectronicDina arbetsuppgifter
Rollen som Marketing Specialist hos Hectronic är bred, operativ och strategiskt viktig för hur företaget syns och uppfattas på marknaden. Du kommer bland annat att:
Ansvara för Hectronics hemsida och göra den mer levande med produktnyheter, teknisk information och kundcase
Planera, koordinera och driva marknadsaktiviteter, mässor och event, samt ta fram allt material som behövs för att presentera företaget professionellt
Skapa innehåll för digitala kanaler, nyhetsbrev och sociala medier, med fokus på att engagera kunder och prospekt
Ta fram presentationsmaterial, grafiskt innehåll och mässmaterial, samt vidareutveckla den grafiska profilen där det behövs
Följ upp och analysera leads från marknadsinsatser och mässor för att ge säljavdelningen underlag för uppföljning och affärsutveckling
Samarbeta nära säljteam, teknikavdelning och ledning för att säkerställa att kommunikationen är korrekt, relevant och affärsdrivande
Driva egna projekt från idé till genomförande och hugga i där det behövs, i ett mindre företag blir initiativtagande och flexibilitet avgörande
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom marknad, kommunikation eller liknande
Har ett genuint teknikintresse och trivs i en B2B-miljö där du får arbeta nära både sälj, teknik och ledning
Kan samarbeta med olika intressenter och bygga relationer på ett enkelt och naturligt sätt
Har erfarenhet av layout, webb och digital kommunikation
Är kreativ med ett visuellt öga, van vid grafiskt arbete (Adobe Creative Suite) och kan kombinera text, form, rörlig media och digitala kanaler
Är van vid Office-paketet
Uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Erfarenhet från en liknande marknadsroll där du arbetat med produktlanseringar
Erfarenhet av leadsgenerering, uppföljning och analys av marknadsinsatser
Viktigast av allt, din personlighet
Vi söker dig som är drivande och proaktiv, en riktig doer som inte väntar på att saker ska hända uta... Så ansöker du
