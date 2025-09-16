Marketing & Communications Assistant, konsultuppdrag.
M.R Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.R Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning För vår kund söker vi en Marketing & Communications Assistant. Detta är ett konsultuppdrag på lång sikt med start i 6 månader. Start är i Oktober så du bör vara tillgänglig någon gång under oktober. Kunden är i centrala Göteborg och företaget har engelska som koncern-språk och mycket kommunikation sköts på engelska, så skicka gärna ett CV på engelska.
Om rollen Är du nyfiken, kreativ och vill utvecklas inom marknadsföring och kommunikation? Vi söker en öppen och entusiastisk lagspelare som vill vara med och driva varumärkesaktivering och kommunikation. Rollen passar dig som nyligen avslutat studier eller har liknande erfarenhet och vill kickstarta din karriär i en dynamisk miljö. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är viljan att lära och bidra med energi.
Arbetsuppgifter
Du får arbeta praktiskt med en blandning av marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, bland annat:
Stötta utrullningen av vår kunds nya varumärkesidentitet i olika kanaler.
Skapa och redigera innehåll för intranät, sociala medier och presentationer - med fokus på varumärke, employer branding och företagskultur.
Bidra med enklare grafisk design och samarbete med designers och innehållsskapare för att säkerställa enhetlig ton och stil.
Koordinera projekt inom varumärke, employer branding och sponsorskap.
Ge administrativt stöd, planera och hålla koll på tidslinjer och leveranser.
Vi söker dig som
Har examen eller motsvarande erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation eller PR.
Har stort intresse för varumärke, employer branding och kultur.
Har goda kunskaper i engelska, både skrift och tal.
Är strukturerad, noggrann och tar gärna egna initiativ.
Är nyfiken, flexibel och villig att lära nytt.
Har grundläggande kunskap inom digitala verktyg och sociala medier.
Är bekväm i Microsoft Office och gärna har erfarenhet av Canva, Adobe eller videoredigeringsverktyg.
Vi erbjuder
Ett välkomnande team och en miljö där du får växa.
Praktisk erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation.
Möjlighet att påverka hur vår kunds varumärke uppfattas och upplevs.
OBS! Vi rekryterar löpande och kan ta bort annonsen innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Skriv gärna i CV från när du är tillgänglig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.R Partner AB
(org.nr 559194-2114), http://www.mrpartner.se Arbetsplats
M-R Partner Kontakt
John Rembeck john@mrpartner.se 0730-463121 Jobbnummer
9512371