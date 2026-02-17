Marketing Coordinator
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Välkommen till en pulserande arbetsplats! På Clarion Hotel® lever vi efter vårt mindset More than staying. Vi är rebeller som drivs av vår passion och energi för att skapa upplevelser i världsklass. Vår vision är tydlig: vi ska öka livskvalitén för både gäster och kollegor.
Nu letar vi efter en Marketing Coordinator till att marknadsföra Clarion Hotel Grand Hotel Östersund. Vi söker dig som är entusiastisk, kreativ och målinriktad, och du är flytande i svenska och engelska. Vi söker dig som är en driven förverkligare och utvecklare, med en bevisad förmåga att arbeta självständigt och framgångsrikt ta dig an nya utmaningar. Du besitter de kvalifikationer som krävs för att framgångsrikt representera och utveckla vårt varumärke. Med din positiva attityd och utmärkta problemlösningsförmåga kommer du att vara ett värdefullt tillskott till vårt team.
Detta är en fast anställning på 50% med start efter överenskommelse. Tjänsten är på plats i Östersund.
Du kommer briljera med arbetsuppgifter som:
• Äga och genomföra kommunikationen kring varumärkena på ditt hotell enligt brand standards: Clarion Hotel och Restaurang NÒR.
• Jobba efter en marknadsplan som skapats tillsammans med General Manager.
• Skapa engagerande content för sociala medier (FB, IG, LI), webb och kampanjer (bild, text och rörligt material).
• Ansvara för och optimera annonsering via Meta.
• Uppdatering av webbsidan.
• Koordinera influencers samarbeten.
• Övergripande skapande av material.
• Ansvar för varumärkets visuella utseende inne på hotellet.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av sociala medier eller en liknande roll.
• Ett brinnande hjärta för sociala medier och Meta.
• Är trygg med program så som Adobe och Canva, samt har ett visuellt öga.
• Erfarenhet av att skapa still och rörligt material.
• Van vid att hantera flera projekt parallellt.
• Initiativ- och ansvarstagande.
Är du fylld av passion och redo för ett äventyr? Och du älskar hotell, vem gör inte det? Då kanske du är den vi söker. Ansökningar behandlas löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta General Manager via mail mia.jonsson@strawberry.se
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
• En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas.
• Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen.
• Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell.
• Fyra extra hotellnätter varje år.
• 25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer.
• Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Clarion
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
