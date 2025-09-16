Marketing Business Analyst
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
Marketing Business Analyst - Analys, Insikter & Strategi i Framkant!
Är du en datadriven problemlösare med passion för marknadsanalys och strategi? Vill du vara en nyckelspelare i att driva affärsbeslut baserade på insikter och data? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker en Marketing Business Analyst - en strategisk och analytisk expert som kommer att stötta vår marknadsavdelning med insikter, analyser och rekommendationer. Du blir en central del i vårt team, där du får möjlighet att påverka affärsstrategier, utveckla rapporter och dashboards samt skapa värdefulla insikter som hjälper oss att fatta smartare beslut.
Vad innebär rollen?
Vi är mitt i en spännande förändringsresa där vi etablerar nya arbetssätt för samverkan mellan marknad, försäljning och andra affärskritiska funktioner. I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i att operationalisera nya verktyg och processer - och säkerställa att de fungerar i praktiken.
Tillsammans med vår Marknadsdirektör Maria Tilly kommer du att ha ett övergripande ansvar för att följa upp och vidareutveckla Portföljstrategin för Orkla Foods Sverige. Du kommer att leda arbetet med att implementera strukturerade processer för analys och uppföljning, med målet att skapa ett mer insiktsdrivet och proaktivt arbetssätt.
Du kommer även få möjlighet att arbeta med:
* Samla in, analysera och tolka affärsdata för att identifiera trender, möjligheter och risker.
* Samarbeta nära andra avdelningar (ekonomi, supply chain, försäljning) för att stärka affärsstrategin.
* Skapa och underhålla rapporter och dashboards som visualiserar resultat och insikter.
* Stötta ledningen med analyser, paketering och strategiska rekommendationer för att driva affärsutveckling.
* Arbeta nära Insight Manager och Media Manager för att förbättra marknadsuppföljning och kampanjoptimering.
* Utveckla och förbättra processer och verktyg för att göra avdelningen ännu mer datadriven.
Vi tror att du är
En person med starka analytiska färdigheter och är trygg i att hantera stora datamängder och med god förståelse för finansiella och affärsstrategiska modeller.
* Erfarenhet av Business Intelligence-verktyg (t.ex. Power BI, Excel, Nielsen).
* En proaktiv och samarbetsinriktad inställning - du gillar att hitta lösningar och förbättringsmöjligheter.
* System, struktur och processer hanterar du enkelt.
* Du är en självständig person med förmåga att driva förändringsarbete.
* En akademisk bakgrund inom ekonomi, statistik, marknadsanalys eller liknande.
* Erfarenhet av att ha arbetat med marketing och analys är meriterande.
Sannolikt har du arbetat några år i en liknande roll eller som konsult.
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Det här är en unik möjlighet att få vara med och forma framtidens marknadsanalys och marknadsorganisation i en dynamisk miljö. Du får chansen att arbeta nära en engagerad marknadsavdelning, ta fram affärskritiska insikter och verkligen göra skillnad. Ersättning
