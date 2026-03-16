Markarbetare Sundsvall
2026-03-16
Vi på NCC ser många fördelar med att ha ett eget team av yrkesmedarbetare som tillsammans med platschef och arbetsledare driver våra projekt säkert, effektivt och framgångsrikt. Vi behöver nu förstärka vårt markgäng inför kommande säsong för att kunna genomföra våra projekt och hoppas att du är den vi söker.
Tjänsten som Markarbetare
Vi söker en engagerad och arbetsvillig markarbetare till vår markgrupp i Sundsvall. Som markarbetare får du ett varierande arbete då projekten varierar i storlek vilket gör att arbetet kan bedrivas både självständigt likväl som i mindre eller större arbetslag.
Våra kompetenta medarbetare är vår absolut största framgångsfaktor. Vi är dock övertygade om att vi och vår verksamhet ständigt kan utvecklas och bli ännu bättre genom ett medskapande arbetssätt. Medskapande för oss innebär att du i ditt dagliga arbete har ett engagerat, aktivt stödjande och bidragande sätt som får både dig och dina kollegor att må bra, trivas, utvecklas och prestera. Vi arbetar som ett lag i projekten.
Din profil som Markarbetare
Vi ser gärna att du som söker har några års erfarenhet av mark- och/eller anläggningsarbete. Yrkesbevis inom mark är meriterande men inget krav. Erfarenhet av ritningsläsning, utsättning, VA, rörläggning samt sten- och plattsättning är ett extra plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, ansvarsfull och arbetsvillig. Du gillar att jobba i team men kan även arbeta självständigt när så krävs. Då det ibland uppstår oplanerade händelser är det en fördel att dessutom vara både stresstålig och gilla problemlösning.
B-körkort ett krav då rollen kan innebära resor mellan våra projekt. Du behöver även behärska svenska i tal och skrift.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Respekt och Tillit.
Om Civil North
Vår avdelning Civil North arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 500 engagerade medarbetare som är uppdelade i sju produktionschefsgrupper inom vår geografi Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Värmland.
Övrig information
Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Heltid. Dagtid
Placering Sundsvall
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten kontakta vår projektchef Jonas Hed 070-4253746. Skicka in din ansökan så snart du kan, dock senast den 12 april 2026. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att vi går igenom ansökningarna i den ordning de inkommer, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden.
