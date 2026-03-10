Markarbetare
3P Mark & Maskin i Piteå AB / Grovarbetarjobb / Piteå Visa alla grovarbetarjobb i Piteå
2026-03-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 3P Mark & Maskin i Piteå AB i Piteå
Vi söker nu erfarna och engagerade markarbetare till vårt team. Hos oss får du arbeta i ett företag med varierande projekt inom mark- och anläggningsarbeten.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som markarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Schaktning och förberedelse av mark
Rörläggning och dränering
Plattsättning och stenläggning
Finplanering och markberedning
Samarbete med maskinförare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete (meriterande)
Kan arbeta självständigt och i team
Har god fysik och är arbetsvillig
Innehar B-körkort (meriterande)
Har goda kunskaper i svenska
Meriterande
Yrkesbevis eller utbildning inom mark/anläggning
Erfarenhet av rörläggning eller stenläggning
Arbete på väg / andra relevanta certifikat
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet till utveckling inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: Info@3pmark.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Info@3pmark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3P Mark & Maskin i Piteå AB
(org.nr 556659-4825)
Prylvägen 6 (visa karta
)
943 36 ÖJEBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9788101