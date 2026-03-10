Markarbetare

3P Mark & Maskin i Piteå AB / Grovarbetarjobb / Piteå
2026-03-10


Vi söker nu erfarna och engagerade markarbetare till vårt team. Hos oss får du arbeta i ett företag med varierande projekt inom mark- och anläggningsarbeten.

2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Som markarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Schaktning och förberedelse av mark

Rörläggning och dränering

Plattsättning och stenläggning

Finplanering och markberedning

Samarbete med maskinförare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete (meriterande)

Kan arbeta självständigt och i team

Har god fysik och är arbetsvillig

Innehar B-körkort (meriterande)

Har goda kunskaper i svenska

Meriterande
Yrkesbevis eller utbildning inom mark/anläggning

Erfarenhet av rörläggning eller stenläggning

Arbete på väg / andra relevanta certifikat

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag

Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor

Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Möjlighet till utveckling inom företaget

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: Info@3pmark.se

Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: Info@3pmark.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
3P Mark & Maskin i Piteå AB (org.nr 556659-4825)
Prylvägen 6 (visa karta)
943 36  ÖJEBYN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9788101

