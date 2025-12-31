Markanläggare sökes!
2025-12-31
Erfaren markanläggare sökes till västkusten
HR Resursen på Västkusten söker nu en kvalificerad markanläggare till en av våra samarbetspartners. Har du erfarenhet från anläggningsbranschen och trivs med praktiska, varierande arbetsuppgifter? Då kan detta vara rätt roll för dig!Publiceringsdatum2025-12-31Arbetsuppgifter
I rollen som markanläggare kommer du att arbeta med stensättning, plattläggning, schaktning, rörläggning och ledningsarbete. Du ansvarar även för planering och markförberedelser samt hantering av laserinstrument för att säkerställa precision i arbetet. Arbetet är fysiskt, varierande och utförs i nära samarbete med kollegor på plats.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete
Är flexibel, ansvarsfull och noggrann
Gillar att arbeta i team
Innehar B-körkort
Meriterande om du även har:
Yrkesbevis som anläggare
Erfarenhet av att köra grävmaskin
BE-körkort
Erfarenhet av att köra traktor
Vi erbjuder dig:
Som en del av HR Resursens team får du en trygg anställning med kollektivavtal. Du blir en del av ett engagerat och dynamiskt arbetslag där du får möjlighet att ta dig an utmanande uppdrag inom mark- och anläggning. Tjänsten erbjuder goda chanser till både personlig utveckling och kompetenshöjning.
Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen, vilket innebär att du omfattas av schyssta villkor och avtal.
Intresserad?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till: isabelle.wingard@hr-resursen.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com
Detta är ett heltidsjobb.
HR Resursen på västkusten AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Isabelle Wingård
isabelle.wingard@hr-resursen.com
0703677544
9666688