Mark och anläggningsarbetare
2026-02-28
Om jobbet
IMT Nordic AB är ett satsande företag som söker anläggningsarbetare för omgående anställning.
Vi erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö med variation och utmaningar.
Som anläggningsarbetare på IMT Nordic AB att arbeta ute på fält i olika arbetsmiljöer, nära kunder och beställare, på allmänna platser så som skolor och parker.
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom anläggningsarbeten, väg och asfalt, stensättning, plattläggning och diverse markarbeten.
Du som arbetare är flexibel, engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb.
