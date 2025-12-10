Marintekniker/Kundmottagare
Mmg Marine AB / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2025-12-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mmg Marine AB i Karlskrona
, Karlshamn
, Sölvesborg
eller i hela Sverige
Marine Maintenance Group
Marine Maintenance Group Sweden AB grundades 2005 under målsättningen att knyta ihop olika verksamhetsområden inom den marina branschen. Vi är lokaliserade i Sölvesborg, Karlshamn och Karlskrona. Företaget består av olika divisioner och har huvudkontor i Sölvesborg och filial i Karlshamn och Karlskrona.
Om rollen
Söker vi en 2st marintekniker till vår anläggning i Karlskrona. Varav den ena tjänsten kommer innehålla 20% kundmottagning verkstad. I arbetet får du möjlighet att arbeta med felsökning, motorservice, underhåll samt reparationsarbeten. Du arbetar också med kundservice och kundbemötande vilket ställer höga krav på såväl social kompetens som professionalitet. Du levererar ett fackmannamässigt väl utfört arbete samt säkerställer att kundens önskemål har blivit åtgärdade.
Som Marintekniker kommer du att ingå i ett team med duktiga tekniker. Vår verkstad i Karlskrona är auktoriserad för varumärkena Yamaha, Yanmar och Volvo Penta. Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Du har en fordonsteknisk utbildning och ett par års erfarenhet som personbilstekniker eller marintekniker. Du har kunskap och utbildning inom modern felsökningsteknik. Du är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande, trivs med att jobba i en självständig roll men du är samtidigt en självklar lagspelare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska då detta krävs för att bland annat kunna läsa manualer samt hjälpa kunder med felsökning. Är du dessutom en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.
Vi söker just dig som har ett stort intresse för båtar med erfarenhet av varvs-/verkstadsarbeten. Vi ser gärna att du är självgående och trivs med varierande arbeten. Kvalifikationer
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du:
* Har erfarenhet av någon av motorerna Yamaha, Yanmar eller Volvo Penta.
• Har truckkort och/eller erfarenhet av hjullastare.
Urval och intervjuer sker löpande, varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till:pidde@mmgmarine.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pidde@mmgmarine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan marintekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mmg Marine AB
(org.nr 556679-0746)
August Palmgrens väg 1 (visa karta
)
371 40 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MMG Marine AB Jobbnummer
9637494