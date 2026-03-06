Marinelektriker
2026-03-06
Utbildare inom Marinelektriker
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom marinelektrik som vill undervisa och vägleda studerande i installation, drift och underhåll av elektriska system inom marina miljöer. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på elsystem i fartyg, felsökning, installation och säkerhet.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur marina elsystem fungerar och hur de installeras, kontrolleras och underhålls enligt gällande standarder och säkerhetskrav.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Undervisa i marina elsystem och elektriska installationer ombord på fartyg
Handleda studerande i installation, felsökning och underhåll av elsystem
Introducera elsäkerhet, regelverk och teknisk dokumentation inom marinteknik
Undervisa i schemaläsning, komponentkunskap och systemförståelse
Stötta studerande i praktiska moment och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som marinelektriker eller inom marinteknik/el
Har erfarenhet av elektriska installationer och elsystem i marina miljöer
Har god förståelse för elsäkerhet och tekniska standarder
Är noggrann och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
Kontaktuppgifter för detta jobb malcolm.mustafa@teknikakademin.se
