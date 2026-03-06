Marinelektriker

TeknikAkademin Norden AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-06


Utbildare inom Marinelektriker
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom marinelektrik som vill undervisa och vägleda studerande i installation, drift och underhåll av elektriska system inom marina miljöer. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på elsystem i fartyg, felsökning, installation och säkerhet.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur marina elsystem fungerar och hur de installeras, kontrolleras och underhålls enligt gällande standarder och säkerhetskrav.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Arbetsuppgifter
Undervisa i marina elsystem och elektriska installationer ombord på fartyg

Handleda studerande i installation, felsökning och underhåll av elsystem

Introducera elsäkerhet, regelverk och teknisk dokumentation inom marinteknik

Undervisa i schemaläsning, komponentkunskap och systemförståelse

Stötta studerande i praktiska moment och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som marinelektriker eller inom marinteknik/el

Har erfarenhet av elektriska installationer och elsystem i marina miljöer

Har god förståelse för elsäkerhet och tekniska standarder

Är noggrann och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9783088

