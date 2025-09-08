Mariehus söker Fastighetsskötare
2025-09-08
Mariehus AB söker två fastighetsskötare
Mariehus AB är ett välskött och välrenommerat allmännyttigt bolag som äger och förvaltar cirka 120 000 m2 i Mariestad, i huvudsak bostäder men även kommersiella lokaler för kontor och handel i centrumläge. Fastighetsbeståndet har en stor bredd i fråga om boendevärden; från äldre kulturhistoriska fastigheter i gamla stan, traditionella naturnära bostadsområden från bland annat 1960-talet till nyproducerade fastigheter vid Vänerns strand.
Ryggraden för verksamhet är våra 34 kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar klimatsmarta och trivsamma bostäder och lokaler för våra dokumenterat nöjda kunder. Bolaget präglas av en positiv medarbetarkultur där kännetecknen är affärsmässighet, kunddrivet och delaktighet.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker två fastighetsskötare som kommer att vara en del av vårt kunniga team som ansvarar för både inre och yttre skötsel av våra fastigheter. Ditt arbete bidrar till att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster - i såväl bostäder som lokaler.
Rollen som fastighetsskötare hos oss innebär ett självständigt arbete med höga krav på kvalitet och yrkesskicklighet. Förutom den praktiska fastighetsskötseln ingår även administrativa uppgifter, som till exempel fakturahantering och beställningar.
Tillsammans med kollegorna jobbar man med den dagliga driften, skötseln och servicen på fastigheterna och i lägenheterna. Arbetsdagen består av att prioritera, planera och åtgärda serviceanmälningar, sköta löpande tillsyn och rondering, planera, fördela samt genomföra åtgärder och reparationer. Arbetet kan också omfatta snöberedskap under vinterhalvåret.
Personliga erfarenheter
Du har ett stort intresse för fastigheter och hyresgästers önskemål och behov. Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta med inre fastighetsskötsel och även med yttre skötsel. Det är meriterande om du har särskild kunskap inom yttre skötsel. Meriterande är också kompetens inom el- och VVS.
B-körkort och god datavana är ett krav. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift, och fler språk är meriterande. Du är ansvarsfull, flexibel och har en god servicekänsla. Samarbetsförmåga och social kompetens är viktiga egenskaper i rollen.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med anställning så snart som möjligt. Lön och villkor i övrigt enligt Fastighets kollektivavtal, F-avtalet.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Fastighetschefen Marcus Tinglöf via marcus.tinglof@mariehus.seSå ansöker du
Din ansökan ska innehålla en meritförteckning samt en kort presentation av dig själv och varför du söker tjänsten. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande
Vi utvärderar ansökningarna löpande och önskar därför din ansökan så snart som möjligt dock senast 8 oktober.
Ansökan sker digitalt via mejl på jobb@mariehus.se
eller per brev till Mariehus AB, Box 119, 542 22 Mariestad. Märk kuvertet med "fastighetsskötare".
Genom att skicka in en ansökan godkänner du att Mariehus hanterar dina personuppgifter inom ramen för denna rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
