Manufacturing Manager
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Värnamo Visa alla maskiningenjörsjobb i Värnamo
2026-06-19
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Alvesta
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Manufacturing Manager för kunds räkning i Värnamo- regionen.
Om Rollen Som Manufacturing Manager har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla produktionen inom ditt område. Du arbetar både operativt i den dagliga verksamheten och strategiskt med att driva långsiktiga förbättringar.
Produktionen leds tillsammans med andra ledande funktioner, och du har stöd av teamledare, produktionstekniker samt interna stödfunktioner inom exempelvis kvalitet, HR och planering.
Du ansvarar för en organisation med flertalet medarbetare, vilket innebär att du spelar en viktig roll både i verksamhetsutveckling och i att skapa en engagerad och välfungerande organisation. Du ingår i ledningsgruppen för produktionen och rapporterar till överordnad chef.
Leda och följa upp produktionen för att säkerställa mål kring volym, kvalitet, leverans och kostnad
Arbeta aktivt för en säker och trygg arbetsmiljö
Utveckla och coacha medarbetare samt ansvara för medarbetarsamtal och lönerevision
Driva kontinuerligt förbättringsarbete och effektiviseringar inom produktionen
Bidra till strategiska beslut och utveckling inom produktionsledningen
Din Profil Vi ser gärna att du har en relevant utbildningsbakgrund, men störst vikt läggs vid erfarenhet och personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flera års erfarenhet av ledarskap inom tillverkande industri, gärna i en liknande roll
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar och organisationsutveckling
Erfarenhet av förbättringsarbete, exempelvis Lean eller liknande metoder
God förståelse för arbetsmiljö, kvalitet och produktionsekonomi
Goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av affärssystem (ERP)
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Som ledare är du både resultatinriktad och relationsskapande. Du har en god förmåga att motivera och engagera dina medarbetare samt skapa en stark teamkänsla.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll där du balanserar operativa krav med strategisk utveckling. Säkerhet och ansvarstagande är en självklar del av ditt arbetssätt, och du agerar som en tydlig förebild i organisationen.
Ansökan Information och frågor besvaras av Christer Johansson, christer.johansson@stellaab.se
, 070 670 25 85 eller Sören Holmlind, soren.holmlind@stellaab.se
, 070 670 25 52
Ansökan görs via platsannons på stellaab.se senast ansökningsdag 2 juli.
🌏 Läs mer om oss på: stellaab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7943000-2062014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9971489