Mångsidig processingenjör sökes till växande bolag!
2025-08-28
Vill du vara med och utveckla framtidens processlösningar inom massa- och pappersindustrin? Vi söker nu en erfaren processingenjör till våran kund i Göteborg som vill ta ansvar, driva teknikprojekt och vara en nyckelspelare i kunddialogen.
OM TJÄNSTEN
Som processingenjör hos vår kund arbetar du nära deras kunder inom kemisk processindustri, med fokus på design, teknikutveckling och implementation av nya lösningar i befintliga anläggningar. Rollen är administrativt tung med mycket ansvar för processdesign, P&ID, och komponentval. Du kommer även att vara delaktig i uppstart och driftsättning av projekt, vilket innebär resor i tjänsten. Du bör därav vara flexibel och motiverad till arbetsresor för att kunna leverera till slutkund där det behövs.
Du erbjuds
• Möjlighet att påverka och leda teknikutveckling inom processindustrin
• En roll med stort ansvar och frihet i ett växande bolag
• Ansvara för processdesign, inklusive framtagning och uppdatering av P&ID
• Delta i teknikutveckling och implementering av nya lösningar i kundens befintliga anläggningar
• Koordinera och följa upp leveranser av komponenter som pumpar, rör och specialutrustning
• Medverka vid uppstart och driftsättning av processanläggningar, inklusive längre resor vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex. kemi, process, maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har minst 2 års arbetslivserfarenhet från liknande processmiljö
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Är resbarhet och självständig
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att leda processdesign och uppstart
• Erfarenhet från flera discipliner inom industrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Respektfull
N/A
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
